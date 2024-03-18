"Фіктивний кандидат у президенти": хакери отримали доступ до листування Надєждіна з ЦВК РФ (фото)

Опозиціонер активно листувався з членом ЦВК РФ Миколою Левичевим. Надєждін розвʼязував із ним особисті й політичні питання, розповіли журналісти.

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Борис Надєждін, який намагався балотуватися на президентських виборах у Російській Федерації, виявився підставною особою від чинної влади. Про це повідомило видання NV з покликанням на інформоване джерело.

"Борис Надєждін, який ще кілька місяців тому здавався останньою надією Росії на зміну влади, виявився "Фунтом", тобто підставною особою від чинної влади", — сказало джерело ЗМІ.

Українські хакери отримали доступ до листування Бориса Надєждіна та члена ЦВК РФ Миколи Левичева, із яким опозиціонер активно контактував. Зокрема, він розвʼязував із ним особисті й політичні питання, а саме після відмови в реєстрації як кандидата в президенти. Це може свідчити про ознаки "фіктивного кандидата в президенти".

Згідно зі скриншотами листування, на виборах мера Москви у 2022 році Борис Надєждін схарактеризував свою політичну діяльність такими словами: "Стараюсь соблюсти тонкую грань допустимой оппозиционности".

Нагадаємо, 7 лютого Борис Надєждін заявив, що якби став президентом РФ, то не віддавав би російським військовим наказів наступати, проте й відступати також без узгодження позицій мирного договору. За його словами, росіяни не відступили б без мирного договору.

8 лютого в ЗМІ повідомили, що Борису Надєждіну відмовили в реєстрації кандидатом на посаду президента Росії. Це сталося через те, що під час перевірки його документів нібито виявили помилки в підписах.