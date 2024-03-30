Найбільше дісталося сусіду: нетвереза росіянка в літаку з Тбілісі стриптизом травмувала пасажирів

Коли "суперджет" злетів, громадянка РФ розслабилася та почала оголюватися. Попутник із сусіднього крісла змушений був тікати до бортпровідників.

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Нетвереза росіянка влаштувала перформанс на борту літака "Тбілісі — Москва". Чоловік у сусідньому кріслі змушений був ховатися від нав'язливої попутниці у відсіку для бортпорвідників. Про це повідомляє російське видання Mash.

Зазначається, що росіянка зайшла на борт рейсу "Тбілісі — Москва" авіакомпанії "Азимут" уже "заряджена" джин-тоніком, про що свідчив перегар, який поширився по салону. Вмостившись у крісло, вона угледіла поруч симпатичного чоловіка та вирішила його звабити. Для цього не придумала нічого кращого, ніж станцювати стриптиз.

Коли джет злетів, жінка "пішла на штурм".

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П'яна розправа з одягом і недолуга хореографія відлякали чоловіка, а також шокували всіх у салоні, хто спостерігав за цим видовищем. Пасажири поскаржилися на стриптизерку бортпровідникам. Ті намагалися її вгамувати, але безуспішно.

У підсумку так і не зваблений чоловік летів до Москви у відсіку для бортпровідників.

Після прибуття в аеропорт "Внуково" жінку зустріли правоохоронці та забрали її до відділку.

Нагадаємо, що турист із Росії намагався виделкою заколоти чоловіка в літаку з Бангкока. Росіянин саме зібрався обідати, а його сусід почав соватися та заважати йому орудувати виделкою.

Раніше російського туриста з дамою серця віддухопелили працівники готелю в Туреччині. Працівники закладу не лише виштовхали його на вулицю, але й трохи потовкли з виховною метою.