"Ксенофобський": Байден жорстко поставився до Китаю і пообіцяв підвищити тарифи на експорт, — Bloomberg

Як підкреслює агентство, Байден досить посилив риторику своєї передвиборчої кампанії, а його висловлювання щодо КНР стали одними з найжорсткіших після телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка відбулася два тижні тому.

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Президент США Джо Байден на зустрічі з виборцями в Піттсбурзі в середу, 17 квітня, перелічив проблеми Китаю, зокрема економічні, і назвав країну ксенофобською. Про це повідомляє Bloomberg.

Як підкреслює агентство, Байден досить посилив риторику своєї передвиборчої кампанії, а його висловлювання щодо КНР стали одними з найжорсткіших після телефонної розмови президента США зі своїм колегою з Пекіна, яка відбулася два тижні тому. Глава Білого дому акцентував увагу на тому, що Китай нічого не імпортує, що в них більше пенсіонерів, ніж працюючих.

"Вони ксенофоби — більше ніхто не приходить. У них справжні проблеми", — зауважив кандидат у президенти від Демократичної партії.

Прагнучи обґрунтувати економічну міць США, Байден водночас не врахував, що справи в другій економіці світу в першому кварталі 2024 року йдуть краще, ніж очікувалося, хоча питання щодо стабільності все ще залишаються у світових експертів. Як зазначають аналітики агентства, цілком можливо, що підставою для таких висловлювань стала напруженість через китайські інвестиції в американське виробництво, які ризикують призвести до втрати робочих місць, хоча загалом відносини США та КНР стабілізувалися.

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Байден також закликав до підвищення тарифів на китайську сталь і алюміній, що є складовою програми з підтримки американського сталеливарного сектору, включно з обіцянкою президента про те, що японська Nippon Steel Corp. не зможе успішно придбати United States Steel Corp., що базується в Піттсбурзі.

Мита передбачають, що США введуть нові 25% збори на деякі види китайської продукції зі сталі та алюмінію. На запитання, чи зашкодять тарифи на сталь відносинам із Пекіном, Байден відповів категоричним "ні".

Одночасно нинішня адміністрація Білого дому також розпочне офіційне розслідування щодо суднобудівної галузі Китаю.

Байден також пообіцяв продовжити нарощувати зусилля у відмові Китаю в передових технологіях, як-от комп'ютерні чипи, мотивуючи це тим, що Пекін використовуватиме їх в "абсолютно неправильних напрямках", що в підсумку підірве національну безпеку США.

Водночас чинний президент розкритикував іншого кандидата, республіканця Дональда Трампа, за його політику щодо Пекіна за каденції президента.

"Трамп просто цього не розуміє", — сказав Байден, заявивши, що неправильно вважати, ніби Китай перебуває на підйомі, а США відстають.

Реакція Китаю

Міністерство торгівлі Китаю в середу, 17 квітня, розкритикувало огляд США, заявивши, що він "сповнений неправдивих звинувачень" і "заснований на потребах внутрішньої політики".

Міністерство закордонних справ Китаю, яке раніше відповідало на такі випади, у четвер, 18 квітня, стримано запитало, кого має на увазі президент Байден — Китай чи самі США. Про це заявив офіційний представник Лінь Цзянь на щоденному брифінгу в Пекіні.

Китайські чиновники нещодавно спробували підвищити довіру інвесторів за кордоном після того, як роки жорсткого стримування пандемії та посилення контролю національної безпеки підірвали настрої. Прямі інвестиції іноземного бізнесу в Китай впали до 30-річного мінімуму 2023 року, підкресливши проблеми, що стоять перед Пекіном.

Водночас уряд Сі Цзіньпіня останнім часом розширив безвізовий в'їзд до низки європейських та азійських країн. Китай щосили намагається повернути іноземців після того, як закрив країну під час пандемії: у діловий центр Шанхаю за перші два місяці 2024 року прибуло на 44% менше іноземних відвідувачів, як порівняти з тим самим періодом 2019 року.

Імпорт Китаю також вирізняється дуже слабкими показниками: ціни на сировинні товари впали, внутрішній попит знизився через кризу на ринку житла та інші проблеми, які підривають закупівлі Китаєм іноземних товарів. Водночас за перші три місяці цього року китайський імпорт зріс на 1,5% після падіння на 5,5% у 2023 році.

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Нагадаємо, Фокус писав, що авіаносна група ВМС США бере участь у тристоронніх навчаннях у Південно-Китайському морі на випадок гіпотетичного китайського вторгнення на Тайвань. Це спільні маневри із залученням морських сил Японії та Південної Кореї.

Крім того, 18 квітня Фокус повідомив, що, за словами директора NASA Білла Нельсона, КНР, яка домоглася видатних успіхів у космічних дослідженнях за останні 10 років, активно зміцнює власний космічний потенціал і старанно приховує свої військові космічні програми.