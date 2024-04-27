Китайський мегаполіс, де мешкають понад 18 млн осіб, охопив руйнівний торнадо (фото, відео)

В одному з найбільших міст у світі, Гуанчжою, помітили торнадо. Природне явище, як зазначають метеорологи, мало третій рівень потужності.

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У суботу, 27 квітня, під час сильних дощів, які накрили південнокитайську провінцію Гуандун, у її столиці Гуанчжою помітили торнадо. Про це інформує Associated Press з посиланням на китайські ЗМІ.

Як зазначається, метеорологічне управління країни повідомило, що торнадо обрушився у районі Байюнь у Гуанчжоу.

Окрім того, були непідтверджені повідомлення про те, що ще другий торнадо обрушився на інший район мегаполіса пізніше вдень.

Як додають в АР, повідомлень про масштаби збитків чи постраждалих поки що не надходило.

Видання Dimsumdaily своєю чергою повідомляє, що регіони по всій провінції Гуандун, включно з кількома районами Гуанчжоу, зіткнулися із суворими метеорологічними умовами, включно з великим градом розміром з курячим яйцем.

Град у Гуанчжоу Фото: dimsumdaily

Районна метеорологічна обсерваторія Хуанпу опублікувала попередження про торнадо з можливими поривами вітру від 11 до 12 балів за шкалою Бофорта. Мешканців закликали негайно вжити запобіжних заходів.

На додаток до попереджень про торнадо, районна метеорологічна обсерваторія Цзенчен також оголосила помаранчевий рівень тривоги про сильний дощ, очікуючи кількість опадів близько або більше 50 міліметрів у кількох місцевостях.

Сhinadaily пише, що торнадо мав третій рівень інтенсивності — на два рівні нижче від найвищого рівня інтенсивності.

Місцева метеостанція, яка розташована приблизно за 2,8 кілометра від місця появи торнадо, зареєструвала максимальний порив вітру 20,6 метра на секунду.

Прогнозується, що протягом наступних п'яти днів у провінції спостерігатимуться опади та сильна конвективна погода.

Додамо, що Гуанчжоу, також відоме як Кантон, є одне з найбільших міст у світі з населенням понад 18 млн осіб. В КНР воно поступається лише Шанхаю та Пекіну. Площа міста — 7434,4 км на суші і 744 км на морі.

Нагадаємо, в перші дні 2024 року руйнівні торнадо пронеслися по східному узбережжю США. Найбільше постраждали міста Маріанна, Панама-Сіті й Форт-Лодердейл.

Наприкінці лютого торнадо завдав значної шкоди Національному музею Повітряних сил на військово-повітряної бази Райт-Паттерсон в штаті Огайо. Тоді постраждали винищувачі F-104 і F-15, один з демонстраторів БПЛА і низка інших обʼєктів у музеї.