В США торнадо зруйнував ангар музею Повітряних сил армії (фото)

Від руйнівної погоди постраждали винищувачі F-104 і F-15, один з демонстраторів БПЛА і низка інших обʼєктів у музеї.

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В штаті Огайо руйнівний торнадо завдав значної шкоди частині військово-повітряної бази Райт-Паттерсон, зокрема Національному музею Повітряних сил. Про це повідомляє The War Zone.

На авіабазі Райт-Паттерсон знаходиться не тільки Національний музей Повітряних сил США, а й база для 445-го авіатранспортного крила з транспортникками С-17 і дослідницька лабораторія Повітряних сил. Зображення, які опублікувала авіабаза, показують, що на території летовища розкидані частини пошкоджених літаків. Зокрема біля 4 реставраційного ангару.

Пошкоджений F-15 в реставраційному ангарі Фото: Wright-Patterson AFB image

Серед зруйнованих літаків помітно винищувач F-104 Starfighter, F-15A Eagle 76-0027 і один з демонстраторів БПЛА J-UCAS від Boeing. Останні два невідомо, чому знаходились в реставраційному ангарі. Також постраждала частина головного входу науково-дослідної лабораторії Повітряних сил.

"Наша початкова оцінка сьогоднішнього ранкового шторму полягає в тому, що пошкодження є ізольованими на південній стороні зони B. Зараз ми спочатку зосереджені на безпеці та оцінці збитків. Я не можу не висловити свою вдячність нашим силам безпеки, пожежній службі та інженерно-саперним підрозділам за їхню швидку реакцію та наполегливу роботу з оцінки пошкоджень і визначення шляхів якнайшвидшого відновлення операцій", — заявив полковник Тревіс Понд, командир 88-го авіакрила.

Наслідки торнадо на авіабазі Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image Наслідки торнадо на авіабазі Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image Наслідки торнадо на авіабазі Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image Наслідки торнадо на авіабазі Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image

Загалом в штаті Огайо зафіксовано щонайменше чотири торнадо. Авіабаза Райт-Паттерсон вже не вперше страждає від нестабільної погоди. У 2019 році також була негода, але ушкодження бази були незначними.

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