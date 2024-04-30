Співробітника американських спецслужб ув'язнили на 22 роки за шпигунство на користь РФ

Колишній співробітник АНБ просив 85 тисяч доларів за передавання секретних файлів. На суді він свою провину визнав та пояснив, що хотів завдати шкоду інтересам США та допомогти Росії.

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До 22 років тюремного ув'язнення засудили колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Джареха Себастьяна Далке за шпигунство на користь Росії. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США.

"32-річний Джарех Себастьян Дальке з Колорадо-Спрінгс був засуджений до 262 місяців ув'язнення за спробу шпигунства у зв'язку з тим, що він намагався передати секретну інформацію з питань національної оборони агенту Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Насправді роль російського агента грав один зі співробітників Федерального бюро розслідувань, проте Далке вважав, що це реальний представник російських спецслужб.

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У серпні 2022 року Дальке запросив у "російської" сторони 85 тисяч доларів за передачу секретної інформації. Засуджений стверджував, що ця інформація матиме цінність для Росії. Аби підтвердити серйозність своїх намірів, Далке передав "співробітнику ФСБ" п'ять файлів: чотири фрагменти з засекречених документів та написаний російською мовою лист, в якому він запитував, чи потрібна "росіянам" повна версія цих документів.

ФБР заарештувало Дальке 28 вересня 2023 року, за мить після того, як він передав файли. У суді було встановлено, що всі документи, фрагменти з яких Далке передав "співробітнику ФСБ РФ", були під грифом "цілком таємно". Далке отримав до них доступ під час роботи в АНБ.

На суді Джарех визнав свою провину у спробі передачі секретної інформації іноземному агенту і пояснив свої дії намаганням завдати шкоди США.

"У рамках своєї угоди про визнання провини Далке визнав, що він навмисно передав файли таємному онлайн-співробітнику ФБР з наміром і причиною вважати, що ця інформація буде використана, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам і принести користь Росії", – йдеться у повідомленні Мін'юсту США

Далке працював в АНБ дизайнером з безпеки інформаційних систем

Нагадаємо, 25 квітня реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ з кличкою "Лексус", який діяв на прикордонні Харківщини, збираючи інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

У той же день контррозвідка затримала дев’ятьох колаборантів, що входили до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку окупанти створили у захопленому на той час Бериславському районі Херсонської області.