Винуватцю загрожує 25 років: у Словаччині почали розслідування за фактом замаху на Фіцо

Людину, яка стріляла у прем'єр-міністра Словаччини, вже затримано. Це 71-річний поет Юрай Чинтула, як стверджують місцеві ЗМІ.

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У Словаччині напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо кваліфікували, як замах на вбивство. У Гандлова, де в прем'єра стріляли, вже прибув начальник управління з особливо небезпечної злочинної діяльності Генеральної прокуратури Ян Грівнак. Про це пише Aktuality.

Грівнак із колегами контролюватимуть початкові дії. Попередньо, напад на Фіцо кваліфікують як замах на умисне вбивство, за яке можливе покарання від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Момент нападу на Роберта Фіцо

На думку міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока, напад на прем'єр-міністра є "вбивством демократії".

"Моє завдання як міністра внутрішніх справ — зробити все для того, щоб це вбивство не тільки прем'єр-міністра, а й усього демократичного істеблішменту було детально розслідувано якомога швидше. Водночас завдання силовиків — дбати про безпеку всіх представників держави. І наше спільне завдання — негайно припинити поширення політичної ненависті. Емоції цілком природно нагнітаються, але було б дуже погано ще більше погіршувати цю небезпечну ситуацію", — заявив міністр внутрішніх справ.

Підозрюваного в нападі оперативно затримали. ЗМІ пишуть, що це поет Юрай Чинтула Фото: TASR

За оперативною інформацією, Роберт Фіцо дістав три вогнепальні поранення: два в руку й одне в живіт. Його на гелікоптері доправили в лікарню і мають оперувати. Його представники заявили, що все вирішиться найближчими годинами.

А тим часом у соцмережах з'явилося відео нападу на Фіцо на головній площі міста Гандлова. Чітко чути п'ять пострілів.

Стрілка затримали одразу після нападу. Словацькі ЗМІ пишуть, що це 71-річний поет Юрай Чинтула. У нього був дозвіл на зброю. Його син стверджує, що Юрай ніколи не говорив про те, що хоче зробити.