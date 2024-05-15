Виновнику грозит 25 лет: в Словакии начали расследование по факту покушения на Фицо

Человек, стрелявший в премьер-министра Словакии, уже задержан. Это 71-летний поэт Юрай Чинтула, как утверждают местные СМИ.

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В Словакии нападение на премьер-министра Роберта Фицо квалифицировали, как покушение на убийство. В Гандлова, где в премьера стреляли, уже прибыл начальник управления по особо опасной преступной деятельности Генеральной прокуратуры Ян Гривнак. Об этом пишет Aktuality.

Гривнак с коллегами будут контролировать первоначальные действия. Предварительно, нападение на Фицо квалифицируют как покушение на умышленное убийство, за которое возможно наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Момент нападения на Роберта Фицо

По мнению министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, нападение на премьер-министра является "убийством демократии".

"Моя задача как министра внутренних дел — сделать все для того, чтобы это убийство не только премьер-министра, но и всего демократического истеблишмента было подробно расследовано как можно быстрее. При этом задача силовиков – заботиться о безопасности всех представителей государства. И наша общая задача — немедленно прекратить распространение политической ненависти. Эмоции вполне естественно нагнетаются, но было бы очень плохо еще больше усугублять эту опасную ситуацию", — заявил министр внутренних дел.

Подозреваемого в нападении оперативно задержали. СМИ пишут, что это поэт Юрай Чинтула Фото: TASR

По оперативной информации, Роберт Фицо получил три огнестрельных ранения: два в руку и одно в живот. Его на вертолете доставили в больницу и должны оперировать. Его представители заявили, что все решится в ближайшие часы.

А тем временем в соцсетях появилось видео нападения на Фицо на главной площади города Гандлова. Отчетливо слышны пять выстрелов.

Стрелка задержали сразу после нападения. Словацкие СМИ пишут, что это 71-летний поэт Юрай Чинтула. У него было разрешение на оружие. Его сын утверждает, что Юрай никогда не говорил о том, что хочет сделать.