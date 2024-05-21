Смерть Райсі: в Ірані визначилися з датою дострокових президентських виборів, деталі

В Ірані 50 днів діятиме тимчасова рада, яка керуватиме країною до появи нового президента. На початку червня стане зрозуміло, хто змагатиметься за посаду очільника держави.

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В Ірані після загибелі президента Ібрагіма Райсі відбулась нарада представників різних гілок влади. За підсумками наради визначились з датою позачергових виборів — їх призначили на 28 червня. Про те, як відбуватимуться виборчі перегони, розповіли на порталі інформаційного агентства Ісламської республіки (Islamic Republic News Agency, IRNA).

Журналісти повідомили про зустріч іранських урядовців — першого віцепрезидента Мохаммада Мохбера, голови Судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї та інших. Урядовці повідомили, що позачергові президентські вибори відбудуться 28 червня 2024 року. Крім того, стали відомі ключові дати президентських перегонів:

реєстрація кандидатів — з 30 травня по 3 червня;

передвиборча агітація — з 12 червня до ранку 27 червня.

У статті IRNA також вказується, що влада Ірану діє відповідно до вимоги Конституції. У основному законі Ісламської республіки є стаття 131, яка вказує, що поки немає нового очільника держави, країною керуватиме спеціальна рада. Термін повноважень ради — 50 днів до моменту обрання президента, наступника Райсі.

Загибель Ібрагіма Райсі — що відбулось

Про надзвичайну подію в Ірані стало відомо 19 травня. У ЗМІ розповіли, що гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Райсі та низка інших урядовців, раптово зник з радарів за поганих погодних умов. На пошуки гелікоптера вирушила пошукова партія, яка також зникла.

20 травня з'ясувалось, що Райсі загинув, розбившись в авіакатастрофі — інформацію офіційно підтвердив Кабінет Міністрів країни. Політик перебував неподалік від кордону з Азербайджаном, рухався у напрямку нафтопереробного заводу у місті Тебріз. Крім президента, на борту перебували міністр закордонних справ, губернатор провінції Східний Азербайджан, аятола Мохаммед Алі Але-Хашем, імам Тебріза, охоронці та льотний екіпаж — усі загинули.

21 травня оглядач німецького видання Bild пояснив, якою може бути причина авіакатастрофи. Гелікоптер, на якому летіли іранські посадовці, був 1994 року випуску і спостерігати за навколишньою ситуацією можна було виключно візуально — через скло кабіни. У момент польоту місцевість заволокло густим туманом. Саме тому пілоти не помітили гору, в яку врізалось повітряне судно.

Ібрагім Райсі став президентом Ірану у 2021 році. У 2024 році він висловився щодо Ізраїлю: заявив, що буде зруйновано "Хайфу і Тель-Авів".

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни дослідили, якими можуть бути наслідки смерті Ібрагіма Райсі для світової політичної ситуації.