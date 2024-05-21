Смерть Раиси: в Иране определились с датой досрочных президентских выборов, детали

В Иране 50 дней будет работать временный совет для руководства страной до появления нового президента. В начале июня станет понятно, кто станет претендентом на пост главы государства.

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В Иране после гибели президента Ибрагима Раиси состоялось совещание представителей различных ветвей власти. По итогам совещания определились с датой внеочередных выборов — их назначили на 28 июня. О том, как будут проходить избирательные гонки, рассказали на портале информационного агентства Исламской республики (Islamic Republic News Agency, IRNA).

Журналисты сообщили о встрече иранских чиновников — первого вице-президента Мохаммада Мохбера, председателя Судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и других. Чиновники сообщили, что внеочередные президентские выборы состоятся 28 июня 2024 года. Кроме того, стали известны ключевые даты президентской гонки:

регистрация кандидатов — с 30 мая по 3 июня;

предвыборная агитация — с 12 июня до утра 27 июня.

В статье IRNA также указывается, что власти Ирана действуют в соответствии с требованиями Конституции. В основном законе Исламской республики есть статья 131, которая указывает, что пока нет нового главы государства, страной будет руководить специальный совет. Срок полномочий совета — 50 дней до момента избрания президента, преемника Раиси.

Гибель Ибрагима Раиси — что произошло

О чрезвычайном происшествии в Иране стало известно 19 мая. В СМИ рассказали, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и ряд других чиновников, внезапно исчез с радаров при плохих погодных условиях. На поиски вертолета отправилась поисковая партия, которая также исчезла.

20 мая выяснилось, что Раиси погиб, разбившись в авиакатастрофе — информацию официально подтвердил Кабинет Министров страны. Политик находился недалеко от границы с Азербайджаном, двигался в направлении нефтеперерабатывающего завода в городе Тебриз. Кроме президента, на борту находились министр иностранных дел, губернатор провинции Восточный Азербайджан, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем, имам Тебриза, охранники и летный экипаж — все погибли.

21 мая обозреватель немецкого издания Bild объяснил, какой может быть причина авиакатастрофы. Вертолет, на котором летели иранские чиновники, был 1994 года выпуска и наблюдать за окружающей ситуацией можно было исключительно визуально — через стекло кабины. В момент полета местность заволокло густым туманом. Именно поэтому пилоты не заметили гору, в которую врезалось воздушное судно.

Ибрагим Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. В 2024 году он высказался относительно Израиля: заявил, что будет разрушена "Хайфа и Тель-Авив".

Напоминаем, аналитики Института изучения войны исследовали, какими могут быть последствия смерти Ибрагима Раиси для мировой политической ситуации.