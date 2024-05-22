Замах на Фіцо можуть перекваліфікувати на теракт: деталі

Генпрокурор Словаччини Марош Жилінка закликав утриматися від спекуляцій у цій справі і попередив, що перекваліфікація справи можлива тільки після аналізу всіх доказів.

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Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка заявив, що замах на прем'єра республіки Роберта Фіцо може бути перекваліфіковано зі "спроби навмисного вбивства" на теракт. У разі замаху силовики відпрацьовують усі версії, підтвердив генпрокурор після засідання Ради безпеки Словацької Республіки у зв'язку із замахом на Фіцо. Про це повідомляє Spravy.

Силовики працюють з усіма слідчими версіями замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 15 травня, вони не концентруються тільки на одній або двох. Про це заявив генеральний прокурор Марош Жилінка на пресконференції після засідання Ради безпеки Словацької Республіки.

"Мене запитують, чому цей злочин не кваліфікують як теракт. Ця кваліфікація в майбутньому не виключена, але тільки на основі аналізу доказів", — сказав Жилінка.

Він не виключив, що вбивство прем'єр-міністра може бути кваліфіковано як "тероризм". Він запевнив, що правоохоронні органи вживають усіх необхідних заходів для розслідування цього інциденту. І закликав засоби масової інформації та громадськість до стриманості.

Момент нападу на Роберта Фіцо

"Давайте утримаємося від будь-яких спекуляцій, гіпотез і передчасних висновків", — сказав він. Він додав, що всі державні органи, які відповідають за безпеку, повністю усвідомлюють свої компетенції та застосовують їх таким чином, щоб громадяни Словаччини почувалися в безпеці.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток пояснив, що наразі поліція розслідує майже справ, пов'язаних із замахом на Фіцо, зокрема випадки схвалення замаху, розпалювання ненависті, погрози політичним представникам як з боку коаліції, так і з боку опозиції. Він додав, що поліція забезпечила захист кільком політичним представникам.

Також Марош Жилінка повідомив, що з 17 травня на підставі доручення районного прокурора Банська-Бистриці ведеться розслідування витоку з поліцейської дільниці, коли в соцмережах опинилися дані Юрая Чінтули, який стріляв у Фіцо, а також його фото, і розслідування витоку даних про стан здоров'я Фіцо.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо серйозно поранив 71-річний Чинтула після виїзного засідання уряду 15 травня в Гандлові. Чинтула вистрілив у Фіцо п'ять разів. Момент замаху було зафіксовано на відео. Стрільця затримали відразу ж після замаху.