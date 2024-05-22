Покушение на Фицо могут переквалифицировать на теракт: детали

Генпрокурор Словакии Марош Жилинка призвал воздержаться от спекуляций в этом деле и предупредил, что переквалификация дела возможна только после анализа всех улик.

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Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано из "попытки преднамеренного убийства" на теракт. В случае покушения силовики отрабатывают все версии, подтвердил генпрокурор после заседания Совета безопасности Словацкой Республики в связи с покушением на Фицо. Об этом сообщает Spravy.

Силовики работают со всеми следственными версиями покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая, они не концентрируются только на одной или двух. Об этом заявил генеральный прокурор Марош Жилинка на пресс-конференции после заседания Совета безопасности Словацкой Республики.

"Меня спрашивают, почему это преступление не квалифицируется как теракт. Эта квалификация в будущем не исключена, но только на основе анализа улик", — сказал Жилинка.

Он не исключил, что убийство премьер-министра может быть квалифицировано как "терроризм". Он заверил, что правоохранительные органы принимают все необходимые меры для расследования этого инцидента. И призвал средства массовой информации и общественность к сдержанности.

Момент нападения на Роберта Фицо

"Давайте воздержимся от любых спекуляций, гипотез и преждевременных выводов", — сказал он. Он добавил, что все государственные органы, отвечающие за безопасность, полностью осознают свои компетенции и применяют их таким образом, чтобы граждане Словакии чувствовали себя в безопасности.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток пояснил, что в настоящее время полиция расследует почти дел, связанных с покушением на Фицо, в том числе случаи одобрения покушения, разжигание ненависти, угрозы политическим представителям как со стороны коалиции, так и со стороны оппозиции. Он добавил, что полиция обеспечила защиту нескольким политическим представителям.

Также Марош Жилинка сообщил, с 17 мая на основании поручения районного прокурора Банска-Быстрицы ведется расследование утечки из полицейского участка, когда в соцсетях оказались данные Юрая Чинтулы, стрелявшего в Фицо, а также его фото, и расследование утечки данных о состоянии здоровья Фицо.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен 71-летним Чинтулой после выездного заседания правительства 15 мая в Гандлове. Чинтула выстрелил в Фицо пять раз. Момент покушения был зафиксирован на видео. Стрелка задержали сразу же после покушения.