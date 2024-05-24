Китай і Бразилія хочуть провести мирний саміт, на якому буде Україна й РФ, — Bloomberg

Бразилія та Китай закликали до розширення гуманітарної допомоги та засудили потенційне використання зброї масового знищення в російсько-українській війні.

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Бразилія та Китай закликали провести міжнародну мирну конференцію, яку б визнала і Росія, і Україна, під час якої обговорити можливі варіанти й умови для припинення війни. Про це пише Bloomberg.

"Китай і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції у відповідний час, визнаний як Росією, так і Україною, із рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів", — ідеться в спільній заяві Бразилії та Китаю, підписаній у Пекіні.

Журналісти Bloomberg зазначили, що це перший випадок, коли Китай підписав спільну декларацію з іншою країною щодо російсько-української війни. Так ці дві країни створюють альтернативу просуванню Києвом власного мирного плану за підтримки Заходу.

Зокрема, Швейцарія погодилася організувати міжнародну конференцію для обговорення мирного плану України. Росія не була запрошена на саміт, і очікується, що лідери багатьох країн, зокрема Бразилії та Китаю, його пропустять.

Китай і Бразилія, які разом із Росією входять до групи БРІКС, загалом відмовилися стати на чийсь бік у війні, хоча Пекін, зокрема, надав важливе економічне та політичне рятувальне коло для Москви, що потрапила під санкції.

"Це робить будь-які зусилля цих країн у напрямку мирних переговорів проблематичними", — ідеться в матеріалі.

Пекін і Бразиліа також закликали до розширення гуманітарної допомоги та засудили потенційне використання зброї масового знищення в російсько-українській війні.

Нагадаємо, 24 травня президент Франції Емманюель Макрон розкритикував лідера РФ Володимира Путіна за його відмову на пропозицію щодо перемир’я під час Олімпійських ігор.

23 травня Global Press із покликанням на джерела в Міністерстві оборони Китаю повідомило, що Народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року.