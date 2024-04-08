Швейцарія планує влітку провести саміт щодо української формули миру, — Bloomberg

Наразі ключовим є питання участі у заході Китаю. Дата і місце проведення саміту наразі невідомі, але прийняти лідерів держав може швейцарський Люцерн.

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Швейцарія має намір провести мирну конференцію високого рівня щодо України. Йдеться про Глобальний саміт миру. Захід попереднього запланований на середину червня. У ньому візьмуть участь від 80 до 100 країн. Здебільшого це будуть лідери країн так званого Глобального Півдня. Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 8 квітня.

За даними джерел агентства, конференція може відбутися 16-17 червня, хоча наразі невідомо, скільки лідерів можуть бути присутніми на ній. Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай. Прийматиме саміт ймовірно місто Люцерн.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву більш ніж через два роки після початку війни.

За словами речника міністерства закордонних справ Швейцарії, остаточні дата і місце проведення конференції ще не визначені.

"Окрім перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні Росії в цей процес. Саме тому ми тісно співпрацюємо з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією", — сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

Нещодавно США попередили союзників, що Китай посилює свою підтримку Кремля. Низка країн наполягають на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі, але Київ спершу хоче досягти широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж взаємодіяти з Москвою, зазначають журналісти.

Видання пише, що Швейцарія, яка історично зберігала нейтралітет у європейських конфліктах, прагне посадити держави за стіл переговорів, щоб допомогти покласти край війні, хоча поки що їй це вдається з великими труднощами.

Про те, що Росія навряд чи візьме участь у першому раунді переговорів, заявила ще в лютому міністр оборони Віола Амгерд. Вона додала, що Швейцарія хоче створити "дуже широкий альянс, що складатиметься з країн БРІКС, арабського світу та Глобального Півдня".

Конференція високого рівня відбудеться після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки, які Україна організувала, аби заручитися підтримкою своєї української формули миру. Остання з цих зустрічей відбулася в Давосі на початку 2024 року.

Нагадаємо, 7 квітня Bloomberg писав, що в останні місяці посилилася підтримка Москви Пекіном. Китай надає Росії супутникові знімки, а також мікроелектроніку і верстати для виробництва танків.

8 квітня міністерка фінансів США Джен Єллен заявила, що ті китайські компанії, які надають матеріальну підтримку війні Росії зіткнуться зі значними наслідками. А ті банки, які сприяють великим транзакціям, що відповідають за відправлення товарів військового призначення на російську оборонно-промислову базу, наражаються на ризик санкцій США.