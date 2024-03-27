Навіть якщо є паспорт іншої країни: банки Швейцарії почали закривати рахунки громадян РФ

За словами керуючого партнера швейцарського юридичного бюро Романа Кудінова, декільком клієнтам UBS та Credit Suisse вже закрили рахунки, попри те, що вони нібито не отримують жодних доходів у РФ.

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Банки в Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які є громадянами Російської Федерації, навіть якщо вони також мають паспорт іншої країни. Про це розповів керуючий партнер швейцарського юридичного бюро Leolex Роман Кудінов російському виданню "Ведомости".

Кудінов заявив, що декілька клієнтів UBS та Credit Suisse, які мають подвійне громадянство, стикалися з цією проблемою. Вони всі нібито сплачують податки в Швейцарії і не отримують жодних доходів або не платять податків у Росії.

Згідно з інформацією від керівника банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Івана Тихоненка, один із швейцарських банків відмовився відкрити рахунки деяким громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт. Він додав, що банки вимагали від них документального підтвердження відмови від російського громадянства для подальшої співпраці з клієнтами фірми.

За інформацією співрозмовника видання у цій компанії, ще один банк закрив рахунок клієнту російської консалтингової компанії, який має громадянство РФ та дозвіл на проживання в Швейцарії.

Журналісти зазначили, що у 2022-2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів з балансом менше 1 млн доларів, а для нових клієнтів з Росії підняли мінімальну суму відкриття рахунку до 5-10 млн доларів.

Джерело видання розповідає, що після цього заможні росіяни почали активно отримувати місцеві дозволи на проживання, проте тепер банки не тільки приділяють увагу наявності цього документа або навіть швейцарського паспорту, але перевіряють, чи має клієнт будь-який дохід в Росії та чи сплачує він там податки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Російській Федерації невідомі обікрали комірку "Росдорбанку", що належить віцепрезиденту цього ж банку Олегу Жигилею. Інцидент стався у відділенні на Мічурінській вулиці в Санкт-Петербурзі.