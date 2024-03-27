Даже если есть паспорт другой страны: банки Швейцарии начали закрывать счета граждан РФ

По словам управляющего партнера швейцарского юридического бюро Романа Кудинова, нескольким клиентам UBS и Credit Suisse уже закрыли счета, несмотря на то, что они якобы не получают никаких доходов в РФ.

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Банки в Швейцарии начали закрывать счета клиентам, которые являются гражданами Российской Федерации, даже если они также имеют паспорт другой страны. Об этом рассказал управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов российскому изданию "Ведомости".

Кудинов заявил, что несколько клиентов UBS и Credit Suisse, которые имеют двойное гражданство, сталкивались с этой проблемой. Они все якобы платят налоги в Швейцарии и не получают никаких доходов или не платят налогов в России.

Согласно информации от руководителя банковской практики юридической компании Amond&Smith Ивана Тихоненко, один из швейцарских банков отказался открыть счета некоторым гражданам Израиля, которые сохранили российский паспорт. Он добавил, что банки требовали от них документального подтверждения отказа от российского гражданства для дальнейшего сотрудничества с клиентами фирмы.

По информации собеседника издания в этой компании, еще один банк закрыл счет клиенту российской консалтинговой компании, который имеет гражданство РФ и вид на жительство в Швейцарии.

Журналисты отметили, что в 2022-2023 годах швейцарские банки закрыли счета российских клиентов с балансом менее 1 млн долларов, а для новых клиентов из России подняли минимальную сумму открытия счета до 5-10 млн долларов.

Источник издания рассказывает, что после этого состоятельные россияне начали активно получать местные виды на жительство, однако теперь банки не только уделяют внимание наличию этого документа или даже швейцарского паспорта, но проверяют, имеет ли клиент какой-либо доход в России и платит ли он там налоги.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Российской Федерации неизвестные обокрали ячейку "Росдорбанка", принадлежащую вице-президенту этого же банка Олегу Жигилею. Инцидент произошел в отделении на Мичуринской улице в Санкт-Петербурге.