Ущерб на 50 млн рублей: у вице-президента Росдорбанка ограбили ячейку в его же банке, — росСМИ

По данным российских журналистов, Олег Жигилей сообщил в полицию о пропаже 685 000 евро, 369 000 долларов, 5 000 швейцарских франков, 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, коллекции часов, ювелирных украшений и запонок.

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В Российской Федерации неизвестные обокрали ячейку Росдорбанка, принадлежащую вице-президенту данного банка Олегу Жигилею. Об этом пишет российское интернет-издание Mash.

Сообщается, что инцидент произошел в отделении банка на Мичуринской улице в Санкт-Петербурге.

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По информации журналистов, Жигилей обратился в полицию в связи с пропажей 685 000 евро, 369 000 долларов, 5 000 швейцарских франков, 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, коллекции часов, ювелирных украшений и запонок.

Общая сумма ущерба, по данным СМИ, составила примерно 50 миллионов российских рублей. СМИ пишет, что преступники еще не задержаны, а правоохранители возбудили дело по статье о мошенничестве.

Как отмечают в издании, это уже не первый раз, когда отделение Росдорбанка на Мичуринской улице подвергается ограблению. Так, в начале месяца из банка вынесли 1,6 миллиарда рублей.

"Защита, надежная, как швейцарские часы", — отметили авторы публикации.

Напомним, 31 декабря президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" за участие в войне против Украины "вагнеровца" Айка Гаспаряна, который отбывал наказание за вооруженное ограбление в исправительной колонии строгого режима, прежде чем вступить в ЧВК "Вагнер".

Ранее, 13 ноября росСМИ сообщили, что в российском городе Пермь двое мужчин чуть не украли лифт из жилого дома. За этим занятием их застал председатель ТСЖ (общество собственников жилья) и вызвал полицию.