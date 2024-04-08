Швейцария планирует летом провести саммит по украинской формуле мира, — Bloomberg

Сейчас ключевым является вопрос участия в мероприятии Китая. Дата и место проведения саммита пока неизвестны, но принять лидеров государств может швейцарский Люцерн.

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Швейцария намерена провести мирную конференцию высокого уровня по Украине. Речь идет о Глобальном саммите мира. Мероприятие предварительного запланировано на середину июня. В нем примут участие от 80 до 100 стран. В основном это будут лидеры стран так называемого Глобального Юга. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 8 апреля.

По данным источников агентства, конференция может состояться 16-17 июня, хотя пока неизвестно, сколько лидеров могут присутствовать на ней. Ключевым вопросом является то, будет ли участвовать Китай. Принимать саммит вероятно город Люцерн.

Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин имеет на Москву более чем через два года после начала войны.

По словам представителя министерства иностранных дел Швейцарии, окончательные дата и место проведения конференции еще не определены.

"Кроме перспектив Украины, России и Европы, важно также прислушиваться к Глобальному Югу, который будет играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией", — сказал он в интервью Bloomberg.

Недавно США предупредили союзников, что Китай усиливает свою поддержку Кремля. Ряд стран настаивают на том, чтобы Россия приняла участие во встрече, но Киев сначала хочет достичь широкого согласия относительно ключевых принципов, которые лягут в основу любого будущего урегулирования, прежде чем взаимодействовать с Москвой, отмечают журналисты.

Издание пишет, что Швейцария, которая исторически сохраняла нейтралитет в европейских конфликтах, стремится усадить государства за стол переговоров, чтобы помочь положить конец войне, хотя пока что ей это удается с большим трудом.

О том, что Россия вряд ли примет участие в первом раунде переговоров, заявила еще в феврале министр обороны Виола Амхерд. Она добавила, что Швейцария хочет создать "очень широкий альянс, состоящий из стран БРИКС, арабского мира и Глобального Юга".

Конференция высокого уровня состоится после четырех встреч советников по национальной безопасности, которые Украина организовала, чтобы заручиться поддержкой своей украинской формулы мира. Последняя из этих встреч состоялась в Давосе в начале 2024 года.

Напомним, 7 апреля Bloomberg писал, что в последние месяцы усилилась поддержка Москвы Пекином. Китай предоставляет России спутниковые снимки, а также микроэлектронику и станки для производства танков.

8 апреля министр финансов США Джен Йеллен заявила, что те китайские компании, которые оказывают материальную поддержку войне России столкнутся со значительными последствиями. А те банки, которые способствуют крупным транзакциям, отвечающие за отправку товаров военного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергаются риску санкций США.