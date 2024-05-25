В США родини вбитих в школі учнів подали позов на Instagram та розробника гри Call Of Duty

Згідно з позовом злочинець вивчав зброю Daniel Defense, досліджував конкретну модель, яку він використовуватиме під час стрілянини і збирав гроші, щоб придбати її. У той час він зазвичай використовував Instagram.

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У США сім’ї школярів, яких застрелили в початковій школі Робба у 2022 році, подали позови на Instagram, розробника популярної відеоігри "Call of Duty" і виробника напівавтоматичних гвинтівок. Їх звинуватили у допомозі в навчанні та оснащенні підлітка-стрільця, який скоїв стрілянину. Про це пишуть The New York Times та The Washington Post.

Позови подали батьки учнів початкової школи, які були застрелені 18-річним підлітком. Жертв було 21 — 19 учнів 4 класу та двої вчителів. Після нападу підлітка-стрільця застрелила поліція.

Стрілець купив у виробника зброї — гвинтівку типу AR-15. — напередодні стрілянини, як тільки йому виповнилося 18. 18-річний Сальвадор Рамос грав у популярну комп’ютеру гру Call of Duty: Modern Warfare, на головній сторінці якої розміщена та ж гвинтівка, яку він використав під час нападу.

У судових документах стверджують, що Сальвадор Рамос отримав безліч рекламних пропозицій вогнепальної зброї після того, як встановив гру на свій комп’ютер.

"Відмовся бути жертвою" , – цитують у позові зображення, яке виробник зброї опублікував в соцмережі.

Кожна компанія, як стверджують позови, брала участь у "підготовці" підлітка, щоб він став масовим стрільцем.

Прессекретар обвинуваченої компанії Activision на свій захист заявив, що вони "висловлюють глибоке співчуття сім’ям, але мільйони людей у ​​всьому світі насолоджуються відеоіграми, не вдаючись до жахливих вчинків". Інші компанії не дали коментарів.

У позові не ясно, як позивачі отримали доступ до інформації, що зберігалася на телефоні стрільця. Але в документах використовується ця інформація, зокрема, для того, що вони описують як історію пошуку збройного чоловіка та використання Instagram.

Згідно з позовом, до грудня 2021 року злочинець вивчав зброю Daniel Defense, досліджував конкретну модель, яку він використовуватиме під час стрілянини, і збирав гроші, щоб придбати її. У той час він зазвичай використовував Instagram, часто посеред ночі.

Згідно з документами, він купив рушницю 16 травня 2022 року — 23 хвилини після півночі на свій 18-й день народження.

Позовники вважають, що Meta легко дозволяє виробникам зброї, таким як Daniel Defense, обходити заборону на платну рекламу вогнепальної зброї, щоб охопити десятки молодих людей.

Судові документи демонструють, що виробник зброї також намагався знайти нових клієнтів через гру Call of Duty.

Нагадаємо, що 4 травня стало відомо, що колишній ув'язнений розстріляв управління артилерійського дивізіону ЗС РФ.