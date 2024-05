В США семьи убитых в школе учеников подали иск на Instagram и разработчика игры Call Of Duty

Согласно иску преступник изучал оружие Daniel Defense, исследовал конкретную модель, которую он будет использовать во время стрельбы и собирал деньги, чтобы приобрести его. В то время он обычно использовал Instagram.

В США семьи школьников, которых застрелили в начальной школе Робба в 2022 году, подали иски на Instagram, разработчика популярной видеоигры "Call of Duty" и производителя полуавтоматических винтовок. Их обвинили в помощи в обучении и оснащении подростка-стрелка, который совершил стрельбу. Об этом пишут The New York Times и The Washington Post.

Иски подали родители учеников начальной школы, которые были застрелены 18-летним подростком. Жертв было 21 — 19 учеников 4 класса и двое учителей. После нападения подростка-стрелка застрелила полиция.

Стрелок купил у производителя оружия — винтовку типа AR-15 — накануне стрельбы, как только ему исполнилось 18. 18-летний Сальвадор Рамос играл в популярную компьютерную игру Call of Duty: Modern Warfare, на главной странице которой размещена та же винтовка, которую он использовал во время нападения.

В судебных документах утверждают, что Сальвадор Рамос получил множество рекламных предложений огнестрельного оружия после того, как установил игру на свой компьютер.

"Откажись быть жертвой", — цитируют в иске изображение, которое производитель оружия опубликовал в соцсети.

Каждая компания, как утверждают иски, участвовала в "подготовке" подростка, чтобы он стал массовым стрелком.

Пресс-секретарь обвиняемой компании Activision в свою защиту заявил, что они "выражают глубокие соболезнования семьям, но миллионы людей во всем мире наслаждаются видеоиграми, не прибегая к ужасным поступкам". Другие компании не дали комментариев.

В иске не ясно, как истцы получили доступ к информации, хранившейся на телефоне стрелка. Но в документах используется эта информация, в частности, для того, что они описывают как историю поиска вооруженного мужчины и использования Instagram.

Согласно иску, до декабря 2021 года преступник изучал оружие Daniel Defense, исследовал конкретную модель, которую он будет использовать во время стрельбы, и собирал деньги, чтобы приобрести его. В то время он обычно использовал Instagram, часто посреди ночи.

Согласно документам, он купил ружье 16 мая 2022 года — 23 минуты после полуночи на свой 18-й день рождения.

Истцы считают, что Meta легко позволяет производителям оружия, таким как Daniel Defense, обходить запрет на платную рекламу огнестрельного оружия, чтобы охватить десятки молодых людей.

Судебные документы демонстрируют, что производитель оружия также пытался найти новых клиентов через игру Call of Duty.

