Жители острова США начали учить русский на случай "захвата Россией", — The Economist

Жители американского острова Малый Диомид (остров Крузенштерн) начали изучать русский язык на случай "российского поглощения".

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Об этом пишет The Economist.

Этот остров журналисты называют "передовой арктической битвы".

Маленький Диомед находится всего в нескольких километрах от Большого Диомида, который является частью России.

Некоторые жители острова изучают русский язык на случай, если Россия когда-нибудь попытается захватить Малый Диомед.

На острове обитают американцы, которые следят за российскими военными на соседнем острове, в том числе в бинокли. В то же время для остальных "жизнь там далека, тяжела и все более мрачна".

The Economist пишет, что количество жителей в Малом Диомиде, которая традиционно питалась тюленями и моржами, за 30 лет сократилось более чем вдвое из-за "ухудшения погоды" и таяния ледников.

Те, кто остался, живут в небольших домиках, которые могут рухнуть в любой момент, поскольку под ними тает и прогибается вечная мерзлота. Многие семьи распались под давлением, не редкость алкоголизм и домашнее насилие.

Напомним, что ранее Фокус писал о том, почему Дональд Трамп захотел Гренландию.

Гренландия снова оказалась в заголовках после того, как новый президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке или получении контроля над полуавтономной арктической территорией Дании.