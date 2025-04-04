Жителі острова США почали вчити російську на випадок "захоплення Росією", — The Economist

Мешканці американського острова Малий Діомід (острів Крузенштерн) почали вивчати російську мову на випадок "російського поглинання".

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Про це пише The Economist.

Цей острів журналісти називають "передовою арктичної битви".

Маленький Діомед знаходиться всього в кількох кілометрах від Великого Діоміда, який є частиною Росії.

Деякі жителі острова вивчають російську мову на випадок, якщо Росія коли-небудь спробує захопити Малий Діомед.

На острові мешкають американці, які стежать за російськими військовими на сусідньому острові, в тому числі в біноклі. У той же час для інших "життя там далеке, важке і все більш похмуре".

The Economist пише, що кількість жителів в Малому Діоміді, яка традиційно харчувалася тюленями та моржами, за 30 років скоротилася більш ніж удвічі через "погіршення погоди" та танення льодовиків.

Ті, хто залишився, живуть у невеликих будиночках, які можуть завалитися будь-якої миті, оскільки під ними тане та прогинається вічна мерзлота. Багато сімей розпалися під тиском, не рідкість алкоголізм і домашнє насильство.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, чому Дональд Трамп захотів Гренландію.

Гренландія знову опинилася в заголовках після того, як новий президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у купівлі або отриманні контролю над напівавтономною арктичною територією Данії.