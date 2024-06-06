У РФ судять солдата США, який нібито погрожував убити свою подругу-росіянку

Гордона Блека затримали у Владивостоці, де він опинився після того, як самовільно залишив військову частину і приїхав до РФ. Блек служив у Південній Кореї, там він і познайомився з хостес із Росії.

Related video

Затриманий у Росії штаб-сержант армії США Гордон Блек постав перед судом у Владивостоці. Його затримали в РФ 2 травня за підозрою в крадіжці у місцевої мешканки, з якою він мав стосунки. Про це пише Reuters.

Гордон Блек був затриманий 2 травня у Владивостоці на Далекому Сході Росії за підозрою в крадіжці у своєї подруги-росіянки. Після росЗМІ повідомили, що йому згодом також висунули звинувачення в погрозах убити її.

За даними прокуратури, внаслідок сварки американець "силою схопив дівчину за шию, що вона сприйняла як реальну загрозу своєму життю", потім викрав із гаманця постраждалої 10 тисяч рублів (приблизно 112 доларів). Пізніше його заарештували в місцевому готелі, де він купив квитки на літак і мав намір полетіти назад у США.

Гордон Блек у залі суду Фото: РИА Новости

Блек, штаб-сержант армії США, дислокований у Кемп-Гамфріс під Сеулом, визнав себе винним у крадіжці в травні, повідомили тоді російські ЗМІ з посиланням на представників міністерства внутрішніх справ.

Коли над Гордоном почався суд у Владивостоці, Блек заявив, що розуміє пред'явлені йому обвинувачення і погодився дати свідчення.

Коли суддя запитав його, чи визнав він свою провину, він заявив, що повідомить про це пізніше. "Я висловлю своє ставлення до обвинувачення пізніше", — сказав Блек на початку процесу, відповідаючи на запитання судді. Дівчина, яка висунула проти нього звинувачення, заявила в суді, що не хоче відправляти його до в'язниці.

"Я не хочу для нього жорстокого покарання. Він вчинив і має за це відповісти за справедливістю, за законом. Людина просто хвора, людині потрібна допомога. Не дарма йому ще в Південній Кореї призначили психолога", — сказала дівчина журналістам.

Справа Гордона Блека

Як повідомляється, Гордон Блек зустрів росіянку Олександру Ващук у Південній Кореї, де вона працювала хостес у караоке-барі, а потім поїхав до Владивостока, щоб бути з нею.

Цікаво, але заявляючи в поліцію на Гордона, дівчина повідомила, що він вкрав у неї 200 тисяч рублів.

У Пентагоні заявили, що він порушив армійські правила, поїхавши в Росію без дозволу, потрапивши туди через Китай. У Блека не було дозволу Міністерства оборони на відвідування Росії, і немає жодних ознак того, що він планував там залишитися, повідомляла офіційна представниця армії Синтія О. Сміт. "Замість того щоб повернутися в континентальну частину Сполучених Штатів, Блек вилетів з Інчхона, Республіка Корея, через Китай до Владивостока, Росія, з особистих причин", — ідеться в заяві Сміт.

Гордон Блек у Південній Кореї Фото: Скриншот

Сполучені Штати застерігають своїх громадян від поїздок до Росії, посилаючись на "можливість переслідування і виділення громадян США для затримання співробітниками служби безпеки Росії". Росія заявила, що справа Блека не має політичного елемента.

Дружина Блека Меган Блек, з якою він завершує розлучення, і його мати Мелоді Джонс розповіли Reuters минулого місяця, що в нього з росіянкою були бурхливі, а подекуди й жорстокі стосунки.

Водночас його російська подруга заявила в суді, що у нього були часті спалахи агресії і до затримання він мав сутички з російською поліцією.

Гордон Блек і Олександра Ващук Фото: Соцмережi

Меган Блек сказала, що вона та їхня донька й гадки не мали, що він був у Росії, і чекали на його повернення в Техас, оскільки його служба в Південній Кореї тільки-но закінчилася.

Вона сказала, що отримала повідомлення від чоловіка 2 травня, того дня, коли російська влада заявила, що заарештувала його. У повідомленні йшлося, що він "не повернеться додому". Вона сказала, що на той момент вони вже завершували розлучення і що відтоді вона нічого про нього не чула.

Мати Гордона Блека вважає, що його підставили. "Він хотів побачити її востаннє перед тим, як вирушити додому, і тому він поїхав до Росії. Я говорила йому не їхати. Я більше турбувалася про його поїздку в Росію, ніж коли він був в Іраку та Афганістані". — сказала жінка.

Сержант Блек став останнім у низці американців, затриманих у Росії. Зараз під вартою з 2018 року перебувають бізнесмен Пол Вілан і репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович. Еван перебуває в ув'язненні з минулого року.

Посольство США в Москві намагається отримати консульський доступ до Блека. Його протримають під вартою до липня, але, найімовірніше, термін буде продовжено.

Нагадаємо, у грудні 2022 року баскетболістку збірної США Бріттні Грайнер, засуджену в Росії на дев'ять років в'язниці, обміняли на обвинуваченого в торгівлі зброєю росіянина Віктора Бута.