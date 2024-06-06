"Не несуть загрози США": Росія запланувала військові навчання в Карибському басейні, — ЗМІ

Кораблі російського флоту, як передбачається, зайдуть у порти Куби і Венесуели. Кульмінацією стануть всесвітні військово-морські навчання вже восени.

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Сполучені Штати очікують, що Росія найближчими тижнями розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні. Про це повідомляє CBS із посиланням на неназваного американського чиновника

Навчання, в яких візьмуть участь російські військові кораблі та бомбардувальники дальньої дії, стануть першими одночасними повітряними та військово-морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року.

США інтерпретують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію дій США навчання з союзниками по НАТО.

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Водночас, сказав чиновник, навчання планувалися вже деякий час, тому малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове зняття президентом Джо Байденом заборони на використання Україною наданої США зброї проти цілей усередині Росії.

За словами представника адміністрації, російські навчання не розглядаються як пряма загроза США. Очікується, що російські кораблі здійснять заходи в порти Куби і, можливо, Венесуели, а кульмінацією навчань стануть всесвітні військово-морські "маневри" восени.

Нагадаємо, що НАТО з 7 по 20 червня готує наймасштабніші в історії навчання в Балтійському морі за участю близько 9 тисяч солдатів і 50 кораблів. Фокус з'ясував потенціал західного і російського флотів і представив можливі сценарії битв на воді.