"Не несут угрозы США": Россия запланировала военные учения в Карибском бассейне, — СМИ

Корабли российского флота, как предполагается, зайдут в порты Кубы и Венесуэлы. Кульминацией станут всемирные военно-морские учения уже осенью.

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Соединенные Штаты ожидают, что Россия в ближайшие недели начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне. Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника

Учения, в которых примут участие российские военные корабли и бомбардировщики дальнего действия, станут первыми одновременными воздушными и военно-морскими маневрами, что Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 года.

США интерпретируют их как ответ на американскую поддержку Украины и активизацию действий США учения с союзниками по НАТО.

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В то же время, сказал чиновник, учения планировались уже некоторое время, поэтому маловероятно, что они являются ответом на недавнее частичное снятие президентом Джо Байденом запрета на использование Украиной предоставленного США оружия против целей внутри России.

По словам представителя администрации, российские учения не рассматриваются как прямая угроза США. Ожидается, что российские корабли совершат заходы в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы, а кульминацией учений станут всемирные военно-морские "маневры" осенью.

Напомним, что НАТО с 7 по 20 июня готовит самые масштабные в истории учения в Балтийском море с участием около 9 тысяч солдат и 50 кораблей. Фокус выяснил потенциал западного и российского флотов и представил возможные сценарии битв на воде.