РФ ядерными учениями чертит новые "красные линии", которые уже никого не пугают, — политолог (видео)

Этими учениями Кремль не может прекратить поддержку Украины со стороны партнеров и прекрасно это понимает. Британия уже разрешила бить Украине по военным объектам на территории РФ английским оружием, отмечает политический обозреватель.

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Помпезные и эпические в российских пропагандистских медиа ядерные учения РФ уже никого не удивляют и особо не пугают. Однако западные политики не хотят рисковать стабильностью в мире, поэтому так долго тянется вопрос разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по территории агрессора. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

В начале вторжения, когда тема применения ядерного оружия активно продвигалась Россией, это заставляло Запад не то что пугаться, но настораживаться. Сейчас эти нарративы с помощью учений просто разгоняются скорее в информационном пространстве, отмечает эксперт.

"Этими учениями Кремль не может прекратить поддержку Украины со стороны партнеров и прекрасно это понимает, — акцентирует Швец, — Возможно хотят очередной раз нарисовать свои любимые "красные линии" и это иногда срабатывает. Например, канцлер Германии Олаф Шольц все еще колеблется передать ракеты Taurus".

По мнению политического обозревателя, политики вроде Шольца просто не хотят эскалировать напряжение, ведь в случае, если у Путина "сорвет крышу" относительно применения даже тактического ядерного оружия, то ЕС, США и НАТО придется чем-то серьезно отвечать. А это в свою очередь повлечет за собой возможное расширение конфликта конкретно на Запад.

"Хотя есть замечательный пример, когда Великобритания позволила бить Украине по военным объектам на территории РФ английским оружием, — говорит Швец, — Возможно, к Британии присоединится Франция, ведь она всегда пыталась "бодаться" с Германией в политическом лидерстве в Европе. Французы могут сыграть на опережение, но пока не известно, действительно ли решатся на это".

С другой стороны надо понимать, что мир перешел от классических войн к гибридным. Поэтому не следует удивляться, что та же Румыния, на территорию которой падали обломки "Шахедов", выражает соболезнования по поводу гибели в авиакатастрофе президента Ирана.

"Поскольку не было официального какого-то разрыва отношений между Румынией и Ираном, то механизм дипломатических протоколов продолжает работать в автоматическом режиме, — отмечает политический обозреватель, — хотя было интересно наблюдать, как официальные лица США высказались на эту тему в стиле: "мы сочувствуем, но и не сочувствуем"".

Напомним, 21 мая в NYT высказались о том, для чего Россия начала ядерные военные учения. По словам журналистов, мероприятия проводят на фоне вопроса о том, должны ли западные страны более решительно вмешиваться в конфликт, чтобы помочь украинским военным.