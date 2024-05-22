Ядерные учения РФ: Кремль хочет повлиять на решения Запада по Украине, — ISW

По данным американских аналитиков, противник регулярно использует "ядерную саблезубость" для того, чтобы вынудить мир принять решения, выгодные Кремлю. В частности, Москва не хочет, чтобы Запад разрешал ВСУ наносить удары оружием союзников по территории России.

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Россия продолжает использовать ядерное оружие в качестве рычага давления на весь мир. В этот раз Кремль снова приурочил учения к крупным политическим дискуссиям на Западе. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 21 мая.

В российском Министерстве обороны, напоминают аналитики, накануне заявили о том, что ракетные соединения Южного военного округа начали первый этап учений с применением тактического ядерного оружия. Также должны быть проведены учения противника с ракетами "Искандер" и "Кинжал", которые регулярно атакуют украинскую территорию.

Один из так называемых вражеских военных блогеров, который получал награду от Кремля, прямо связал такие мероприятия ВС РФ с попытками повлиять на решения Запада. В частности речь идет про дискуссию о том, необходимо ли разрешать Украине бить оружием союзников по российской территории.

"Российские испытания тактического ядерного оружия являются частью кампании рефлексивного контроля Кремля, который часто использует ядерную саблезубость для влияния на западных руководителей, чтобы заставить их принять меры по сдерживанию", — пишут аналитики ISW.

Отдельно было добавлено, что все вышеперечисленное является элементом гибридной войны, которую ведет Кремль. Такая тактика нужна противнику для того, чтобы на Западе "добровольно" принимали решения, которые выгодны для России.

"ISW продолжает оценивать, что политика США и Запада, ограничивающая способность Украины наносить удары по военным целям в России, серьезно подрывает способность защищаться от текущих российских наступательных операций на севере Харьковской области или в любом районе вдоль международной границы, где российские силы могут решить провести наступательные операции в будущем", — подытожили аналитики.

Напомним, 21 мая в NYT также высказались по поводу того, для чего Россия начала ядерные военные учения. По словам журналистов, мероприятия проводятся на фоне вопроса о том, должны ли западные страны более решительно вмешиваться в конфликт, чтобы помочь украинским военным.