Может ударить по Украине: в NYT объяснили, зачем РФ начала ядерные военные учения

По словам журналистов, учения проводятся на фоне вопроса о том, должны ли западные страны более решительно вмешиваться в конфликт, чтобы помочь украинским военным.

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Начав ядерные учения, Россия направила четкое напоминание о том, что она может использовать это оружие против Украины. Об этом пишет издание New York Times.

Сообщается, что на видео, которое было опубликовано Министерством обороны РФ, видно, как колонна военной техники движется по лесистой дороге. Также там можно увидеть мобильные ракетные комплексы "Искандер", которые занимают позиции для запуска с "размытыми" боеголовками.

"Это очевидная попытка ядерного принуждения", — сказал Джеффри Льюис, эксперт по ядерному нераспространению в Институте международных исследований Миддлбери.

"Они даже размыли боеголовку на баллистических ракетах "Искандер", что кажется ненужным, но театральным", — сказал он.

Ядерные учения РФ

В материале говорится, что в отличие от стратегического ядерного оружия, которое запускается с больших расстояний и способно уничтожать целые города, тактические ядерные боеголовки предназначены для использования на поле боя. Так, их запускают, чтобы поразить ограниченные цели на относительно коротких расстояниях.

Издание пишет, что учения проводятся на фоне вопроса о том, должны ли западные страны более решительно вмешиваться в конфликт, чтобы помочь украинским военным, которые столкнулись с нехваткой боеприпасов и личного состава, а также с задержкой помощи от США.

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе учений российские военные отработали загрузку "специальных" боеголовок на системы "Искандер", а также скрытное перемещение их на позицию для запуска. В ходе учений военнослужащие также отработали загрузку боеголовок в самолеты.

Ранее сообщалось, что в РФ начали анонсированные "ядерные" учения. Мероприятия будут проходить в два этапа. Первый — проходит в Южном военном округе с применением ракетного комплекса "Искандер" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".