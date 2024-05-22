Ядерні навчання РФ: Кремль хоче вплинути на рішення Заходу щодо України, — ISW

За даними американських аналітиків, противник регулярно використовує "ядерну шаблезубість" для того, щоб змусити світ ухвалити рішення, вигідні Кремлю. Зокрема, Москва не хоче, щоб Захід дозволяв ЗСУ наносити удари зброєю союзників по території Росії.

Related video

Росія продовжує використовувати ядерну зброю як важіль тиску на весь світ. Цього разу Кремль знову приурочив навчання до великих політичних дискусій на Заході. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 21 травня.

У російському Міністерстві оборони, нагадують аналітики, напередодні заявили про те, що ракетні з'єднання Південного військового округу почали перший етап навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї. Також мають бути проведені навчання противника з ракетами "Іскандер" і "Кинджал", які регулярно атакують українську територію.

Один із так званих ворожих військових блогерів, який отримував нагороду від Кремля, прямо пов'язав такі заходи ЗС РФ зі спробами вплинути на рішення Заходу. Зокрема йдеться про дискусію про те, чи необхідно дозволяти Україні бити зброєю союзників по російській території.

"Російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії рефлексивного контролю Кремля, який часто використовує ядерну шаблезубість для впливу на західних керівників, щоб змусити їх вжити заходів щодо стримування", — пишуть аналітики ISW.

Окремо було додано, що все перераховане вище є елементом гібридної війни, яку веде Кремль. Така тактика потрібна противнику для того, щоб на Заході "добровільно" ухвалювали рішення, які вигідні для Росії.

"ISW продовжує оцінювати, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях у Росії, серйозно підриває здатність захищатися від поточних російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якому районі вздовж міжнародного кордону, де російські сили можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 21 травня в NYT також висловилися з приводу того, для чого Росія розпочала ядерні військові навчання. За словами журналістів, заходи проводять на тлі питання про те, чи повинні західні країни більш рішуче втручатися в конфлікт, щоб допомогти українським військовим.