У Копенгагені напали на прем'єрку Данії Метте Фредеріксен: подробиці

Чоловік вдарив очільницю данського уряду, коли та перебувала на площі Культорвет. З Фредеріксен все гаразд, але вона "дуже шокована". Нападника затримано.

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У Копенгагені невідомий напав на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Інцидент трапився у п'ятницю ввечері, 7 червня. Про це повідомляє видання Ekstra Bladet із посиланням на канцелярію глави уряду.

Чоловік підійшов до Фредеріксен і вдарив її, коли вона знаходилася на площі Культорвет у Старому місті. Поліція затримала нападника. Його мотиви наразі невідомі.

З прем'єр-міністеркою все гаразд, але вона "дуже шокована", пише Ekstra Bladet із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Лідер правої народної партії Данії у парламенті Петер Скааруп у соцмережі Х написав, що "ви можете не погоджуватися щодо політики, але насильство є і буде абсолютно неприйнятним".

Метте Фредеріксен обіймає посаду прем'єра Данії з 2019 року. Вона нещодавно проводила передвиборчу кампанію разом із кандидаткою до Європейського парламенту від соціал-демократів Крістел Шальдемосе. Політик повідомила, що Фредеріксен була на площі Культорвет в особистих справах, а не у зв'язку з кампанією Шальдемосе.

Нагадаємо, 5 червня у німецькому Мангаймі невідомі напали з ножем на кандидата у місцеві ради від партії "Альтернатива для Німеччини". Політик дістав множинні поранення і перебуває в лікарні.

5 червня своє перше відеозвернення після замаху записав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.