В Копенгагене напали на премьера Дании Метте Фредериксен: подробности

Мужчина ударил главу датского правительства, когда та находилась на площади Культорвет. С Фредериксен все в порядке, но она "очень шокирована". Нападавший задержан.

Related video

В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Инцидент произошел в пятницу вечером, 7 июня. Об этом сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Мужчина подошел к Фредериксен и ударил ее, когда она находилась на площади Культорвет в Старом городе. Полиция задержала нападавшего. Его мотивы пока неизвестны.

С премьер-министром все в порядке, но она "очень шокирована", пишет Ekstra Bladet со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Лидер правой народной партии Дании в парламенте Петер Скааруп в соцсети Х написал, что "вы можете не соглашаться относительно политики, но насилие есть и будет абсолютно неприемлемым".

Метте Фредериксен занимает должность премьера Дании с 2019 года. Она недавно проводила предвыборную кампанию вместе с кандидатом в Европейский парламент от социал-демократов Кристел Шальдемосе. Политик сообщила, что Фредериксен была на площади Культорвет по личным делам, а не в связи с кампанией Шальдемосе.

Напомним, 5 июня в немецком Мангайме неизвестные напали с ножом на кандидата в местные советы от партии "Альтернатива для Германии". Политик получил множественные ранения и находится в больнице.

5 июня свое первое видеообращение после покушения записал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.