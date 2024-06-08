Відомий британський журналіст таємниче зник під час прогулянки грецьким островом

Доктор Майкл Мослі писав статті та замітки про здоров'я для багатьох британських видань. Він зник три дні тому на маленькому острові Сімі.

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У Греції шукають зниклого доктора Майкла Мослі, який писав для британських видань, включно з Daily Mail. Повідомляють, що Мослі зник у середу, 5 червня, коли вирушив на прогулянку маленьким островом Сімі, що славиться своїми монастирями і чудовими краєвидами. Рятувальники вважають, що він "звернув не туди" і вирушив небезпечною стежкою, повідомляє Daily Mail.

Дружина і четверо їхніх дітей уже прибули на Сімі, щоб допомогти рятувальникам у пошуках.

"Пошуки тривають, і наша сім'я неймовірно вдячна жителям Сімі, грецькій владі та британському консульству, які невпинно працюють, щоб допомогти знайти Майкла. Ми не втратимо надію", — сказала дружина доктора.

Останнє фото Мослі перед зникненням

Востаннє 67-річного Мослі бачили з його колегою, доктором Клер Бейлі, у середу вдень. Вони з двома друзями провели час на пляжі, а потім він вирушив у місто Педі на прогулянку. Далі, вважають грецькі рятувальники, він пішов стежкою на північ острова на оглядову точку, звану Агія Марина.

Спочатку його друзі думали, що він просто заблукав, але тепер його шукають поліція, пожежники з дронами та водолази. До них приєдналися добровольці.

Але відтоді, незважаючи на масовану пошукову операцію за 35-градусної спеки за участю собак, дронів, гелікоптерів і водолазів, Мослі так і не знайшли.

У суботу мер Елефтеріос Папакалудукас попередив, що територія, яку обшукують, є "важкопрохідною" і являє собою "тільки каміння", населене безліччю змій.

Через нестерпну спеку пошукові собаки можуть працювати тільки по годині, потім їм потрібна перерва.

Вид на острів Сімі Фото: Wikipedia

Один із членів пошукової групи заявив, що Мослі, найімовірніше, обрав неправильний шлях. До того ж цією стежкою користуються тільки місцеві жителі, бо на ній легко заблукати, а опівдні кам'яниста місцевість перетворюється на сковорідку.

"І в найкращий час це важка прогулянка, і її не слід здійснювати з 11:00 до 17:00, і ми думаємо, що він був тут у найспекотніший час дня, о 14:00", — заявив мер.

Острів Сімі в Егейському морі входить до групи островів Додеканес.

На острові велика кількість монастирів і каплиць (близько 200). Найвідоміший із них — монастир Панормітіс, присвячений Архангелу Михаїлу. За старих часів тут будували кораблі і добували морські губки, зараз — це популярний туристичний напрямок.

Нагадаємо, торік під час прогулянки на гору Болд у Каліфорнії, зник відомий актор Джуліан Сендс, зірка фільмів "Чорнокнижник" і "Олена в шухляді". Його останки знайшли тільки через п'ять місяців.