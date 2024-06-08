Известный британский журналист таинственно исчез по время прогулки по греческому острову

Доктор Майкл Мосли писал статьи и заметки о здоровье для многих британских изданий. Он исчез три дня назад на маленьком острове Сими.

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В Греции ищут пропавшего доктора Майкла Мосли, который писал для британских изданий, включая Daily Mail. Сообщается, что Мосли исчез в среду, 5 июня, когда отправился на прогулку по маленькому острову Сими, который славится своими монастырями и прекрасными видами. Спасатели полагают, что он "свернул не туда" и отправился по опасной тропе, сообщает Daily Mail.

Жена и четверо их детей уже прибыли на Сими, чтобы помочь спасателям в поисках.

"Поиски продолжаются, и наша семья невероятно благодарна жителям Сими, греческим властям и британскому консульству, которые неустанно работают, чтобы помочь найти Майкла. Мы не потеряем надежду", — сказала жена доктора.

Последнее фото Мосли перед исчезновением

В последний раз 67-летнего Мосли видели с его коллегой, доктором Клэр Бэйли, в среду днем. Они с двумя друзьями провели время на пляже, а потом он отправился в город Педи на прогулку. Далее, считают греческие спасатели, он ушел по тропе на север острова на обзорную точку, называемую Агия Марина.

Сначала его друзья думали, что он просто заблудился, но теперь его ищут полиция, пожарные с дронами и водолазы. К ним присоединились добровольцы.

Но с тех пор, несмотря на массированную поисковую операцию при 35-градусной жаре с участием собак, дронов, вертолетов и водолазов, Мосли так и не нашли.

В субботу мэр Элефтериос Папакалудукас предупредил, что обыскиваемая территория "труднопроходима" и представляет собой "только камни", населенные множеством змей.

Из-за невыносимой жары поисковые собаки могут работать только по часу, потом им требуется перерыв.

Вид на остров Сими Фото: Wikipedia

Один из членов поисковой группы заявил, что Мосли, скорей всего, выбрал неправильный путь. К тому же этой тропой пользуются только местные жители, потому что на ней легко заблудиться, а в полдень каменистая местность превращается в сковородку.

"И в лучшее время это трудная прогулка, и ее не следует совершать с 11:00 до 17:00, и мы думаем, что он был здесь в самое жаркое время дня, в 14:00", — заявил мэр.

Остров Сими в Эгейском море входит в группу островов Додеканес.

На острове большое количество монастырей и часовен (около 200). Наиболее известный из них — монастырь Панормитис, посвященный Архангелу Михаилу. В старину тут строили корабли и добывали морские губки, сейчас – это популярное туристическое направление.

Напомним, в прошлом году во время прогулки на гору Болд в Калифорнии, исчез известный актер Джулиан Сэндс, звезда фильмов "Чернокнижник" и "Елена в ящике". Его останки нашли только спустя пять месяцев.