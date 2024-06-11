Суд визнав винним за 3 звинуваченнями: сину Байдена загрожує 25 років в'язниці

Гантера Байдена винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї.

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Син президента США Джона Байдена Гантер Байден був визнаний винним судом присяжних за всіма трьома звинуваченнями, пов’язаними з купівлею зброї та вживанням наркотиків. Про це пише видання АР.

Судовий процес почався минулого тижня у рідному штаті американского президента Делавері. Своє рішення у справі Байдена-молодшого присяжні винесли на другий день обговорення.

Гантера Байдена винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї. Йому загрожує до 25 років ув’язнення.

Після винесення вироку Хантеру Байдену "світить" до 10 років в'язниці за першим пунктом звинувачення, 5 — за другим і ще 10 років за ґратами за третім. Вирок залежить від судді, а Хантер Байден порушує злочин вперше.

Суддя Меріеллен Норейка зазначила, що вирок зазвичай триває 120 днів, але дата винесення вироку не встановлена.

Нагадаємо, що 20 червня повідомлялося, що Гантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях, а також у справі, пов'язаній із купівлею зброї.

9 червня повідомлялося, що експрезидента США Дональда Трампа звинуватили в 7 пунктах відповідно до Закону про шпигунство. Експрезидента звинувачують у перешкоді правосуддю, знищенні чи фальсифікації документів, змові та помилкових заявах.