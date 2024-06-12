Польща вводить буферну зону на кордоні з Білоруссю з 13 червня: деталі

Глава МВС уже підписав відповідне розпорядження. Заборона діятиме протягом 90 днів.

Related video

Глава Міністерства внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк підписав постанову про створення буферної зони на польсько-білоруському кордоні. Про це повідомили в департаменті друку МВС. Документ уже надіслано для публікації. Постанова набуде чинності в четвер, 13 червня, повідомляє видання РАР.

За даними МВС, цією постановою буде запроваджено тимчасову заборону на перебування в зоні, прилеглій до державного кордону Польщі з Білоруссю. Заборона діятиме протягом 90 днів з дня набрання постановою чинності.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

Глава МВС Томаш Семоняк зазначив, що зона охоплюватиме протяжність кордону на ділянці 60,67 км, розташованій у межах територіального радіуса постів прикордонної служби в Наревці, Біловезі, Дубичі-Церкевні та Черемчі.

У відомстві додали, що на ділянці протяжністю приблизно 44 км заборонену зону розташовано за 200 м від лінії держкордону. На ділянці завдовжки приблизно 16 км, розташованій у зоні заповідників, зона буде ширшою і становитиме приблизно 2 км.

"До зони забороненої зони, як правило, не входять населені пункти та туристичні маршрути, щоб наслідки запроваджених обмежень були якнайменше обтяжливими для мешканців, туристів та інших суб'єктів, що здійснюють професійну діяльність", — ідеться в повідомленні.

Зазначено, що заборона на перебування сторонніх осіб на певній ділянці прикордонної зони, прилеглої до державного кордону з Білоруссю, зумовлена необхідністю забезпечення охорони державного кордону.

Введення заборони продиктоване, зокрема, і необхідністю забезпечити безпеку прикордонників, які постійно стикаються з агресивною поведінкою мігрантів, які намагаються прорватися через кордон.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

Було зазначено, що, згідно з новими правилами, командир посту Прикордонної служби Польщі може дозволити іншим особам перебувати в забороненій зоні протягом певного періоду часу і з дотриманням певних правил. Також, будь-кого, хто опиниться в забороненій буферній зоні, можуть перевірити.

Водночас Семоняк зазначив, що згоду на вхід у буферну зону на кордоні з Білоруссю дадуть ЗМІ та гуманітарним організаціям.

"Немає жодних підстав відрізати кордон від ЗМІ", — сказав глава МВС Польщі.

Введення буферної зони пов'язане з почастішанням нападів на офіцерів Прикордонної служби, а також на солдатів і поліцейських, які їм допомагають.

Так, минулого четверга Головне командування Збройних Сил Польщі повідомило про смерть військовослужбовця, якого наприкінці травня поранив ножем один із мігрантів, який намагався проломити сталеву огорожу на кордоні з Білоруссю. Офіційна Варшава зажадала від Білорусі припинити провокації на кордоні.