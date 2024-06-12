Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью с 13 июня: детали

Глава МВД уже подписал соответствующее распоряжение. Запрет будет действовать в течение 90 дней.

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Глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк подписал постановление о создании буферной зоны на польско-белорусской границе. Об этом сообщили в департаменте печати МВД. Документ уже отправлен для публикации. Постановление вступит в силу в четверг, 13 июня, сообщает издание РАР.

По данным МВД, данным постановлением будет введен временный запрет на пребывание в зоне, прилегающей к государственной границе Польши с Беларусью. Запрет будет действовать в течение 90 дней со дня вступления постановления в силу.

Мигранты на границе Беларуси и Польши

Глава МВД Томаш Семоняк отметил, что зона будет охватывать протяженность границы на участке 60,67 км, расположенном в пределах территориального радиуса постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче.

В ведомстве добавили, что на участке протяженностью около 44 км запретная зона находится в 200 м от линии госграницы. На участке длиной примерно 16 км, расположенном в зоне заповедников, зона будет шире и составит примерно 2 км.

" В зону запретной зоны, как правило, не входят населенные пункты и туристические маршруты, чтобы последствия введенных ограничений были как можно менее обременительными для жителей, туристов и других субъектов, осуществляющих профессиональную деятельность", — сказано в сообщении.

Указано, что запрет на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны, прилегающей к государственной границе с Беларусью, обусловлен необходимостью обеспечения охраны государственной границы.

Введение запрета продиктовано, в том числе и необходимостью обеспечить безопасность пограничников, которые постоянно сталкиваются с агрессивным поведением мигрантов, которые пытаются прорваться через границу.

Мигранты на границе Беларуси и Польши

Было отмечено, что, согласно новым правилам, командир поста Пограничной службы Польши может разрешить другим лицам находиться в запрещенной зоне в течение определенного периода времени и с соблюдением определенных правил. Также, любого, кто окажется в запретной буферной зоне, могут проверить.

При этом Семоняк отметил, что согласие на вход в буферную зону на границе с Беларусью будет дано СМИ и гуманитарным организациям.

"Нет никаких оснований отрезать границу от СМИ", — сказал глава МВД Польши.

Введение буферной зоны связано с участившимися нападениями на офицеров Пограничной службы, а также на помогающих им солдат и полицейских.

Так, в минувший четверг Главное командование Вооруженных Сил Польши сообщило о смерти военнослужащего, которого в конце мая ранил ножом один из мигрантов, который пытался проломить стальное ограждение на границе с Беларусью. Официальная Варшава потребовала от Беларуси прекратить провокации на границе.