Пропалестинські протестувальники розгромили збройовий завод у Британії
Активісти руху Palestine Action, озброївшись молотками, вломилися на об'єкт, що "охороняється", і пошкодили обладнання.
Члени організації Palestine Action розгромили збройовий завод Instro Precision у британському Кенті. Журналісти зазначають, що завод мав ретельно охоронятися, але пропалестинським активістам усе-таки вдалося вибити двері та пошкодити обладнання. Про це пише Daily Mail.
Palestine Action називає себе "мережею прямої дії" і націлена на підприємства й організації, включно з Elbit Systems, що мають зв'язки з Ізраїлем.
Група заявила, що вживає прямих заходів проти "виробництва або інвестицій у зброю, що використовується для геноциду палестинців".
Шокуючі кадри показують, як активісти пролазять через розбиті вікна, а потім розбивають обладнання та деталі, опинившись на фабриці в ніч на 17 червня. В організації також повідомили, що вони встановили шипи на дорозі на шляху до заводу.
Видно, як один протестувальник пошкоджує комп'ютери та деталі на виробничій лінії ломом.
Поліція Кента повідомила, що її викликали у зв'язку з повідомленням про злом о 3:30 ранку в понеділок уранці. У повідомленні йдеться про те, що семеро осіб були заарештовані за підозрою в крадіжці зі зломом за обтяжуючих обставин і залишаються під вартою.
"Instro виробляє електрооптичне обладнання військового рівня, яке використовують для виявлення цілей і спостереження, їхню продукцію, "ймовірно, використовуватимуть у наземних операціях у секторі Гази ізраїльські снайпери, які тероризують палестинське цивільне населення", — заявив представник Palestine Action.
Також в організації стверджують, що постраждала компанія Instro не тільки постачає продукцію для Міністерства оборони Великої Британії, але і є великим експортером для Ізраїлю.
Нагадаємо, раніше сотні активістів антикапіталістичного руху Disrupt штурмували завод Tesla GigaBerlin у Грюнхайді, Німеччина. Усіх працівників відправили по домівках, а поліція провела кілька арештів.