Пропалестинські протестувальники розгромили збройовий завод у Британії

Активісти руху Palestine Action, озброївшись молотками, вломилися на об'єкт, що "охороняється", і пошкодили обладнання.

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Члени організації Palestine Action розгромили збройовий завод Instro Precision у британському Кенті. Журналісти зазначають, що завод мав ретельно охоронятися, але пропалестинським активістам усе-таки вдалося вибити двері та пошкодити обладнання. Про це пише Daily Mail.

Palestine Action називає себе "мережею прямої дії" і націлена на підприємства й організації, включно з Elbit Systems, що мають зв'язки з Ізраїлем.

Група заявила, що вживає прямих заходів проти "виробництва або інвестицій у зброю, що використовується для геноциду палестинців".

Шокуючі кадри показують, як активісти пролазять через розбиті вікна, а потім розбивають обладнання та деталі, опинившись на фабриці в ніч на 17 червня. В організації також повідомили, що вони встановили шипи на дорозі на шляху до заводу.

Пропалестинські активісти розгромили завод у Британії

Видно, як один протестувальник пошкоджує комп'ютери та деталі на виробничій лінії ломом.

Поліція Кента повідомила, що її викликали у зв'язку з повідомленням про злом о 3:30 ранку в понеділок уранці. У повідомленні йдеться про те, що семеро осіб були заарештовані за підозрою в крадіжці зі зломом за обтяжуючих обставин і залишаються під вартою.

"Instro виробляє електрооптичне обладнання військового рівня, яке використовують для виявлення цілей і спостереження, їхню продукцію, "ймовірно, використовуватимуть у наземних операціях у секторі Гази ізраїльські снайпери, які тероризують палестинське цивільне населення", — заявив представник Palestine Action.

Також в організації стверджують, що постраждала компанія Instro не тільки постачає продукцію для Міністерства оборони Великої Британії, але і є великим експортером для Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше сотні активістів антикапіталістичного руху Disrupt штурмували завод Tesla GigaBerlin у Грюнхайді, Німеччина. Усіх працівників відправили по домівках, а поліція провела кілька арештів.