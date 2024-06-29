Байден у глухому куті і "паніка": Time присвятив промовисту обкладинку дебатам у США (фото)

Політичний оглядач журналу Time Філіп Еліот пише, що "Байден виглядав точнісінько як 81-річний дідусь", а демократи замислилися над тим, чи можна переконати його відмовитися від участі у виборах "на благо партії, нації та самого кандидата".

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Щотижневий американський журнал Time опублікував обкладинку наступного випуску. На ній зображений президент США Джо Байден, який "виходить" з кадру, залишаючи позаду себе на яскраво-червоному тлі слово "паніка". Видання презентувало зображення в соцмережі X, відреагувавши у такий спосіб на теледебати чинного президента з республіканцем Дональдом Трампом.

"Усе похмуро. Демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах", — підписав Time свою обкладинку.

Політичний оглядач Time Філіп Еліот нагадує, як перша леді Джилл Байден запевняла спонсорів Демократичної партії в тому, що її чоловік готовий до протистояння віч-на-віч з опонентом-республіканцем.

"До півночі Джо Байден протримався 90 хвилин на дебатах проти Трампа, які навіть найближчі союзники Байдена в приватних розмовах визнали катастрофою. Байден виглядав точнісінько як 81-річний дідусь, яким він і є. Він заїкався тонким голосом, виголошуючи незрозумілі аргументи, і часто дивився в порожнечу з роззявленим ротом, коли Трамп здійснював одну словесну атаку за іншою", — пише Еліот.

Він вважає, що паніка — не надто сильне слово, щоб описати настрої, які охопили Демократичну партію під час дебатів.

Кожен в Америці, хто налаштувався на дебати, "міг на власні очі побачити, як постарів Байден" і що "шлях Байдена до перемоги раптом на очах у демократів зайшов у глухий кут".

Демократи замислилися над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі у виборах "на благо партії, нації та самого кандидата", вказує Time.

Водночас Time зазначає, що вихід Байдена з перегонів означав би хаос у Демократичній партії, якого не було з 1968 року. Замість нього кандидатом могла б стати віцепрезидентка Камала Гарріс, але рейтинг її схвалення низький.

Під час виступу у Північній Кароліні президент США пояснив, що розуміє паніку всередині партії, але рішуче відкидає її.

"Люди, дозвольте мені завершити це: я знаю, що я не молодий чоловік, щоб сказати очевидне. Я вже не дебатую так добре, як раніше. Я знаю те, що знаю: я знаю, як говорити правду. Я розрізняю добре і погане. Я знаю, як виконувати цю роботу. Я знаю, як все робити", — сказав Байден.

Нагадаємо, за даними The New York Times, Демократична партія могла задуматися над тим, щоб замінити кандидатуру Джо Байдена на президентських виборах.

Оглядач Washington Post Аарон Блейк назвав 10 політиків-демократів, які могли б замінити Джо Байдена у передвиборчих перегонах. Серед них є Мішель Обама, колишня перша леді США.