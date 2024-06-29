Байден в тупике и "паника": Time посвятил красноречивую обложку дебатам в США (фото)

Политический обозреватель журнала Time Филип Элиот пишет, что "Байден выглядел точно как 81-летний дедушка", а демократы задумались над тем, можно ли убедить его отказаться от участия в выборах "на благо партии, нации и самого кандидата".

Related video

Еженедельный американский журнал Time опубликовал обложку следующего выпуска. На ней изображен президент США Джо Байден, который "выходит" из кадра, оставляя позади себя на ярко-красном фоне слово "паника". Издание представило изображение в соцсети X, отреагировав таким образом на теледебаты действующего президента с республиканцем Дональдом Трампом.

"Все мрачно. Демократы в панике из-за выступления Джо Байдена на дебатах", — подписал Time свою обложку.

Политический обозреватель Time Филип Элиот напоминает, как первая леди Джилл Байден уверяла спонсоров Демократической партии в том, что ее муж готов к противостоянию лицом к лицу с оппонентом-республиканцем.

"До полуночи Джо Байден продержался 90 минут на дебатах против Трампа, которые даже ближайшие союзники Байдена в частных разговорах признали катастрофой. Байден выглядел точь-в-точь как 81-летний дедушка, которым он и является. Он заикался тонким голосом, произнося непонятные аргументы, и часто смотрел в пустоту с разинутым ртом, когда Трамп совершал одну словесную атаку за другой", — пишет Элиот.

Он считает, что паника — не слишком сильное слово, чтобы описать настроения, которые охватили Демократическую партию во время дебатов.

Каждый в Америке, кто настроился на дебаты, "мог воочию увидеть, как постарел Байден" и что "путь Байдена к победе вдруг на глазах у демократов зашел в тупик".

Демократы задумались над тем, можно ли убедить Байдена отказаться от участия в выборах "на благо партии, нации и самого кандидата", указывает Time.

В то же время Time отмечает, что выход Байдена из гонки означал бы хаос в Демократической партии, которого не было с 1968 года. Вместо него кандидатом могла бы стать вице-президент Камала Харрис, но рейтинг ее одобрения низкий.

Во время выступления в Северной Каролине президент США объяснил, что понимает панику внутри партии, но решительно отвергает ее.

"Люди, позвольте мне завершить это: я знаю, что я не молодой человек, чтобы сказать очевидное. Я уже не дебатирую так хорошо, как раньше. Я знаю то, что знаю: я знаю, как говорить правду. Я различаю хорошее и плохое. Я знаю, как выполнять эту работу. Я знаю, как все делать", — сказал Байден.

Напомним, по данным The New York Times, Демократическая партия могла задуматься над тем, чтобы заменить кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах.

Обозреватель Washington Post Аарон Блейк назвал 10 политиков-демократов, которые могли бы заменить Джо Байдена в предвыборной гонке. Среди них есть Мишель Обама, бывшая первая леди США.