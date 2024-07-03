"Візьміть нас в армію!": Лукашенко розповів про "тисячі добровольців", які прийшли до військкоматів

Олександр Лукашенко виступив на параді в Мінську і повідомив про деяке загострення на кордоні. Але заспокоїв, що поки що в добровольцях немає потреби.

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У Білорусі пройшов парад на честь Дня незалежності. І президент країни Олександр Лукашенко виступив із промовою, в якій повідомив, що обстановка на кордоні загострилася, а до військкоматів звернулися "тисячі добровольців". Про це пише "Белта".

У Білорусі 3 липня святкують День незалежності та 80-річчя річниці визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників. На честь цього в Мінську пройшов парад, на якому Лукашенко виступив із промовою, коротко розповівши про загострення на кордоні.

"Учора відчули загострення обстановки на наших південних кордонах — тисячі дзвінків до військкоматів і в частини, підрозділи нашим військовим, генералам: "Візьміть нас в армію, дайте нам зброю. Ми будемо захищати свою Батьківщину!", — розповів Лукашенко з трибуни. Але також повідомив, що поки допомагати захищати Батьківщину не потрібно.

Парад у Мінську Фото: Белта

"Не треба, працюйте спокійно. Попереду у нас великі трудові будні. А ми, люди в погонах, здатні сьогодні не просто захистити — запобігти будь-якій провокації на державних кордонах нашої країни", — сказав він.

Лукашенко зазначив, що "в ім'я миру" він зміцнює і розвиває Збройні сили Білорусі.

Парад у Мінську Фото: Белта

"Наш народ повинен знати і бачити: робиться все, і навіть більше, щоб армія, а також війська територіальної оборони і народного ополчення були готові захистити країну. І ви знаєте, вони готові", — заявив Лукашенко, згадавши, що парад — це "знак сили союзницького стратегічного партнерства".

За його словами, стратегічними партнерами Білорусі є Росія, члени ОДКБ і Китай.

"Усіх нас об'єднує Велика Перемога над спільним ворогом — країнами гітлерівського альянсу. Вона вчить нас захищати світ будь-якими засобами стримування", — повідомив Лукашенко. Водночас представники Вірменії на парад не з'явилися, хоча запрошення їм надсилали, повідомив глава Радбезу Білорусі Олександр Вольфович.

"Вірменія поки що є учасником ОДКБ, її запрошують на всі форуми... Але з якихось надуманих, найімовірніше, суб'єктивних причин (ми розуміємо, що це за причини), на жаль, делегація Вірменії, парадні розрахунки Вірменії не прибули для участі в параді", — повідомив Вольфович.

12 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у парламенті, що Вірменія покине Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), відповідаючи на запитання із залу.

Цікаво, але на військовому параді в Мінську помітили розрахунки з ударними дронами "Герань-2" — аналогом іранських БПЛА Shahed. Водночас під час параду диктор представив дрон під назвою "Кочівник" як "нову вітчизняну розробку".