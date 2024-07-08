Партія Ле Пен увійде до групи Орбана в Європарламенті, — Politico

За словами журналістів, "Національне об'єднання" Марін Ле Пен може перетворитися на найбільшу партію в Європарламенті. До того ж угорські "Патріоти за Європу" отримають 79 мандатів і стануть третьою найбільшою групою в ЄС.

Related video

Євродепутати вкрай правої французької партії "Національне об'єднання" домовлятимуться про участь у групі Європарламенту спільно з угорською партією прем'єра Віктора Орбана "Патріоти за Європу". Про це пише американське видання Politico.

Повідомляється, що 30 французьких євродепутатів планують вийти з ультраправої групи "Ідентичність і демократія".

Входження до єврогрупи Орбана дасть змогу "Національному об'єднанню" стати найбільшою партією в Європарламенті, зазначають журналісти. До того ж "Патріоти за Європу" отримають 79 мандатів і стануть третьою найбільшою групою в ЄС.

Журналісти повідомляють, що представник партії Ле Пен може очолити "Патріотів за Європу", а євродепутати з Угорщини та Чехії отримають по віцепрезиденту єврогрупи.

Про це, можливо, оголосять уже в понеділок, 8 липня, повідомляють джерела журналістів. Такий анонс планували зробити раніше, але довелося відкласти через вибори у Франції.

Наприкінці червня угорський прем'єр Віктор Орбан спільно з австрійською ультраправою "Партією свободи" і центристською ANO ("Акція розсерджених громадян") чеського експрем'єра Андрея Бабіша анонсував створення нової парламентської групи в ЄС, яка має називатися "Альянс патріотів". Орбан обіцяє "нову еру", покликану "змінити європейську політику".

Днями "Данська народна партія" оголосила про злиття з "Vlaams Belang", а "Патріоти за Європу" подолали необхідний поріг, щоб отримати статус групи в Європарламенті — 23 депутати із семи країн.

Раніше до групи Орбана увійшли "Партія за свободу" з Нідерландів, португальські крайні праві з партії "Досить" разом з іспанцями Vox.

Нагадаємо, що Віктор Орбан після зустрічі з Путіним анонсував нові "несподівані зустрічі". Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на ранок 8 липня анонсував новий "сюрприз".

Також повідомлялося, що на тлі удару по лікарні "Охматдит" Віктор Орбан у Пекіні говорив про перемир'я України та РФ.