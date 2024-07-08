Німеччина після удару по "Охматдиту" прийме українських дітей, — німецьке МОЗ

Німецький міністр Карл Лаутербах запевнив, що Німеччина прийме хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час.

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Німецьке керівництво готове прийняти на лікування українських дітей після російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Про це міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах написав у соцмережі X.

Публікації передувала телефонна розмова з главою українського МОЗ Віктором Ляшком.

Німецький міністр у бесіді з українським колегою запевнив, що Німеччина "прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час", а наступний рятувальний рейс заплановано на середу.

Лаутербах також додав, що обстрілом дитячої лікарні президент РФ Володимир Путін укотре показав, що він воєнний злочинець.

Німеччина з початку повномасштабної війни в Україні приймає на лікування українських дітей.

Нагадаємо, що після обстрілу "Охматдиду" лікарі були змушені оперувати поранених дітей у пошкоджених операційних. Офіс генпрокурора повідомив, що кількість загиблих у Києві через атаку російських військ зросла до 23 осіб, серед них — двоє дітей.

Також повідомлялося про подробиці ракетної атаки на Київ 8 липня. Дев'ятиповерхову будівлю зруйновано: вибито всі вікна від першого до верхнього поверху.

Під час атаки на Київ, Дніпро і Кривий Ріг ракети летіли на висоті 50 метрів. Для обстрілу використовувалися вдосконалені крилаті та балістичні ракети.