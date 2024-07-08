Германия после удара по "Охматдету" примет украинских детей, — немецкий Минздрав

Немецкий министр Карл Лаутербах заверил, что Германия примет больных детей, нуждающихся в помощи, в любое время.

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Немецкое руководство готово принять на лечение украинских детей после российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве. Об этом министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах написал в соцсети X.

Публикации предшествовал телефонный разговор с главой украинского Минздрава Виктором Ляшко.

Немецкий министр в беседе с украинским коллегой заверил, что Германия "примет больных детей, нуждающихся в этом, в любое время", а следующий спасательный рейс запланирован на среду.

Лаутербах также добавил, что обстрелом детской больницы президент РФ Владимир Путин в очередной раз показал, что он военный преступник.

Германия с начала полномасштабной войны в Украине принимает на лечение украинских детей.

Напомним, что после обстрела "Охматдеда" врачи были вынуждены оперировать раненых детей в поврежденных операционных. Офис генпрокурора сообщил, что число погибших в Киеве из-за атаки российских войск выросло до 23 человек, среди них — двое детей.

Также сообщалось о подробностях ракетной атаки на Киев 8 июля. Девятиэтажное здание разрушено: выбиты все окна от первого до верхнего этажа.

Во время атаки на Киев, Днепр и Кривой Рог ракеты летели на высоте 50 метров. Для обстрела использовались усовершенствованные крылатые и баллистические ракеты.