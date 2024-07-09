У РФ помер топ-посадовець Міноборони Росії, який розквартировував ЗС РФ

Хандаєв працював у прямому підпорядкуванні нині колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову, якого у квітні заарештували у корупційній справі про велике хабарництво

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У Москві раптово помер чиновник Міноборони — підлеглий заарештованого заступника ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу. Про це повідомляє російське видання РБК.

Помер 61-річний голова управління державної експертизи Міноборони РФ Магомед Хандаєв. Він керував управлінням державної експертизи з червня 2023-го року.

Останні роки Хандаєв займався розквартируванням солдатів ЗС РФ та облаштуванням кордонів РФ. Так, від 2013 до 2016 року він працював заступником керівника Федерального агентства з облаштування державного кордону. З квітня 2016 по вересень 2017 року був заступником командувача військ Південного військового округу з будівництва та розквартування військ.

2018–2022-го обіймав посаду генерального директора Управління замовника капітального будівництва Міноборони, а з червня 2022 по червень минулого року — гендиректором головного управління спеціального будівництва.

Був державним радником 2-го класу, полковник запасу.

Також відомо, що Хандаєв працював у прямому підпорядкуванні нині колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову, якого у квітні заарештували у корупційній справі про велике хабарництво при будівництві військових об'єктів. За даними журналістів, Хандаєв також займався питаннями будівництва ДВС України №4 об'єктів соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, що 25 червня судді Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.