У РФ зафіксували пожежі на площі понад 850 тисяч гектарів, вогонь у Краснодарському краї не могли затушити цілу добу. Російським пожежникам бракує техніки, адже двигуни для їхнього літака-амфібії виробляла Україна.

Related video

У російському Сибіру горять сотні тисяч гектарів лісів. Про це 15 липня повідомили у "Сибирь.Реалии".

За даними ЗМІ, найскладніша ситуація — в Якутії та Забайкаллі, де вогонь підбирається до житлових будинків і під загрозою знищення щонайменше 10 селищ. Тушити пожежі відправились тисячі рятувальників, але їм бракує техніки. Раніше пожежникам допомагав літак-амфібія, але двигуни для нього вироблялись в Україні.

У Краснодарському краї загорілись бази відпочинку

Ще об 11:29 14 липня стало відомо про спалах у Новоросійську. Рятувальники скинули з гелікоптерів 95 тонн води, але через сильний вітер затушити пожежу не змогли. Влада закликала допомагати добровольців.

У росЗМІ передавали, що охоронець бази відпочинку "Блакитна хвиля" отримав опіки двох передпліч, але від госпіталізації відмовився. За даними "РИА Новости", пожежу на території "Блакитної хвилі" потушили, але вогонь у лісі поширився. Ввечері пожежа перекинулась на бази відпочинку "Моряк", "Романтик" та "Фрегат".

У МНС інформували, що на території бази "Романтик" вогонь пошкодив 30 будівель, а на території "Блакитної хвилі" постраждали вісім будівель та п’ять авто. З трьох баз відпочинку евакуювали 296 осіб, серед них 64 дитини.

Лише о 16:33 15 липня у МНС заявили, що локалізували пожежу у Краснодарському краї.

У Росії — сотні лісових пожеж

За даними ФБУ "Авиалесоохрана", лише протягом доби 14 липня у РФ ліквідували 152 лісові пожежі на площі 168 802 гектари. Станом на 00:00 15 липня у Росії фіксували 303 лісові пожежі на площі 857 579 гектарів.

Нагадаємо, у Financial Times повідомили, що завдяки війні в Україні стався економічний бум в бідних російських регіонах.

У "Радио Свобода" передали, що 6 травня супутники зафіксували поблизу резиденції президента РФ Володимира Путіна комплекс "Панцирь-С1".