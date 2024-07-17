Дональд Трамп у Мілвокі опинився там, де пережив замах Теодор Рузвельт

Фактично, Трамп виступатиме за 500 метрів від того місця, де 1912 року стріляли в 26-го президента США.

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Делегація республіканців зупинилися в готелі Hyatt Regency на вулиці Кілбурн у Мілуокі, який став місцем замаху на життя колишнього президента Теодора Рузвельта, коли він був готелем Gilpatrick. Вхід до готелю — це фактичний меморіал замаху, який стався 1912 року. А розташований він усього за кілька кварталів від Арени Fiserv, де виступатиме Дональд Трамп. Про це пише Mirror.

Готель Hyatt, де цього тижня зупиняються делегації республіканців, побудований на місці, де був готель Gilpatrick, місце, де колишнього президента Теодора Рузвельта ледь не застрелили, але його врятували футляр для окулярів і його згорнута промова в передній кишені.

Під час своєї зупинки Рузвельт балотувався на третій термін. Коли Рузвельт прибув на передвиборчий захід у Мілуокі, колишній власник салуну Джон Шренк протиснувся крізь натовп і направив пістолет у груди Рузвельта.

Куля Шренка пробила груди Рузвельта, але замість того, щоб вбити майбутнього президента, куля спочатку пройшла крізь сталевий футляр для окулярів, а потім крізь важкий 50-сторінковий примірник його промови "Прогресивна справа важливіша за будь-яку особистість", який лежав у кишені його піджака.

Готель "Гілпатрік" і готель Hyatt Regency Фото: Wikipedia

Шренка роззброїли і затримали, а сам Рузвельт просив не завдавати йому шкоди.

Рузвельт, досвідчений мисливець і анатом, одразу зрозумів, що з ним усе гаразд. Він зробив висновок, що відсутність кашлю кров'ю вказувала на те, що його легеню не було прошито кулею.

Тому він відмовився від негайної медичної допомоги. Натомість він продовжив свою заплановану промову, почавши її зі слів натовпу, що зібрався: "Друзі, я попрошу вас поводитися якомога тихіше. Я не знаю, чи розумієте ви повною мірою, що в мене щойно вистрілили, але вбити бика-лося — це щось більше".

Опісля Рузвельта все-таки змусили звернутися до лікаря і обстеження показало, що куля застрягла в грудному м'язі, але неглибоко. Видаляти її було занадто небезпечно, тож Рузвельт прожив із нею до кінця життя.

Президент Тафт і кандидат від Демократичної партії Вілсон на знак солідарності призупинили свої кампанії доти, доки він не встане на ноги.

Шренка визнали неосудним і його помістили в психіатричну лікарню на все життя.

Меморіальна дошка, присвячена замаху на Рузвельта Фото: Wikipedia

Але поки Трамп готується виступати в Мілуокі, штат Вісконсін, після замаху в Пенсільванії, там уже стався неприємний інцидент: поліцейський застрелив чоловіка, який викликав у нього підозру, неподалік від місця, де проходить з'їзд Республіканської партії. Повідомляється, що стрілянина сталася трохи менше ніж за півтора кілометра від периметра безпеки Національного з'їзду Республіканської партії. Кілька очевидців розповіли місцевому виданню Journal Sentinel, що вбитий "був добре відомий в окрузі", мешкав у місцевому таборі для безхатченків, проте його ім'я не називається.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, на скількох кандидатів і чинних президентів США робили замах за всю історію Сполучених Штатів.