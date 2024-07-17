Дональд Трамп в Милуоки оказался там, где пережил покушение Теодор Рузвельт

Фактически, Трамп будет выступать в 500 метрах от того места, где в 1912 году стреляли в 26-го президента США.

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Делегация республиканцев остановились в отеле Hyatt Regency на улице Килбурн в Милуоки, который стал местом покушения на жизнь бывшего президента Теодора Рузвельта, когда он был отелем Gilpatrick. Вход в отель – это фактический мемориал покушению, которое случилось в 1912 году. А находится он всего в нескольких кварталах от Арены Fiserv, где будет выступать Дональд Трамп. Об этом пишет Mirror.

Отель Hyatt, где на этой неделе останавливаются делегации республиканцев, построен на месте, где был отель Gilpatrick, место, где бывшего президента Теодора Рузвельта едва не застрелили, но его спасли футляр для очков и его свернутая речь в переднем кармане.

Во время своей остановки Рузвельт баллотировался на третий срок. Когда Рузвельт прибыл на предвыборное мероприятие в Милуоки, бывший владелец салуна Джон Шрэнк протиснулся сквозь толпу и направил пистолет в грудь Рузвельта.

Пуля Шрэнка пробила грудь Рузвельта, но вместо того, чтобы убить будущего президента, пуля сначала прошла через стальной футляр для очков, а затем через увесистый 50-страничный экземпляр его речи "Прогрессивное дело важнее любой личности", который лежал в кармане его пиджака.

Отель "Гилпатрик" и отель Hyatt Regency Фото: Wikipedia

Шрэнка разоружили и задержали, а сам Рузвельт просил не причинять ему вред.

Рузвельт, опытный охотник и анатом, сразу понял, что с ним все в порядке. Он сделал вывод, что отсутствие кашля кровью указывало на то, что его легкое не было прошито пулей.

Поэтому он отказался от немедленной медицинской помощи. Вместо этого он продолжил свою запланированную речь, начав ее со слов собравшейся толпы: "Друзья, я попрошу вас вести себя как можно тише. Я не знаю, понимаете ли вы в полной мере, что в меня только что выстрелили, но убить быка-лося — это нечто большее".

После Рузвельта все-таки заставили обратиться к врачу и обследование показало, что пуля застряла в грудной мышце, но неглубоко. Удалять ее было слишком опасно, так что Рузвельт прожил с ней до конца жизни.

Президент Тафт и кандидат от Демократической партии Уилсон в знак солидарности приостановили свои кампании до тех пор, пока он не встанет на ноги.

Шрэнка признали невменяемым и он был помещен в психиатрическую больницу на всю оставшуюся жизнь.

Мемориальная доска, посвященная покушению на Рузвельта Фото: Wikipedia

Но пока Трамп готовится выступать в Милуоки, штат Висконсин, после покушения в Пенсильвании, там уже произошел неприятный инцидент: полицейский застрелил вызвавшего у него подозрение мужчину неподалеку от места, где проходит съезд Республиканской партии. Сообщается, что стрельба произошла чуть менее чем в полутора километрах от периметра безопасности Национального съезда Республиканской партии. Несколько очевидцев рассказали местному изданию Journal Sentinel, что убитый "был хорошо известен в округе", жил в местном лагере для бездомных, однако его имя не называется.

Напомним, ранее Фокус писал о том, на скольких кандидатов и действующих президентов США покушались за всю историю Соединенных Штатов.