Переписування історії в РФ: з підручника Мединського прибрали згадку про Каспарова

Гаррі Каспарова не внесли до списку чемпіонів світу з шахів. За версією Мединського, Анатолій Карпов просто позбавляється титулу 1985 року.

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У новому підручнику історії для 11 класів, написаному екс-міністром культури РФ Володимиром Мединським, зі списку чемпіонів світу з шахів прибрали Гаррі Каспарова. Про це повідомляє The Insider.

У частині розділу "Ідеологія і культура в 1964-1985 рр.", присвяченій шахам, перелічено Михайла Ботвинника, Василя Смислова, Михайла Талья, Тиграна Петросяна, Бориса Спаського та Анатолія Карпова. Те, що Карпов поступився титулом чемпіона світу Гаррі Каспарову 1985 року, там не згадується.

Сторінка з підручника Мединського Фото: Скриншот

Персоною нон-грата Гаррі Каспаров став після того, як брав участь у низці опозиційних режиму Путіна рухів.

У червні 2013 року заявив про від'їзд з Росії і про продовження боротьби з "режимом Путіна" на міжнародній арені. З лютого 2022 року (після російського вторгнення в Україну) Каспаров є учасником Антивоєнного комітету Росії.

Цього матчу, на думку Мединського, не було

Так, у 2022 році Каспаров заявляв, що Володимир Путін помре не своєю смертю. На думку відомого шахіста, Путіна ліквідує його ж оточення після поразки в Україні.

Каспаров внесений Мін'юстом Росії до реєстру "іноземних агентів", 6 березня 2024 року Росфінмоніторинг заніс його до російського списку "терористів і екстремістів". 24 квітня 2024 року Сиктивкарський міський суд заочно заарештував Каспарова за звинуваченнями у створенні терористичного співтовариства, фінансуванні терористичної діяльності та публічних закликах до тероризму.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в РФ створюють свою Вікіпедію. Але в RuWiki опущено багато фактів з історії, або ж зовсім переписано. Найбільше змін було знайдено в статтях, які присвячені правам ЛГБТ, радянській історії, війні в Україні. Олексій Навальний там і зовсім названий просто блогером.