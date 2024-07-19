Для "захисту миру і справедливості": Кім Чен Ин зустрівся із заступником міністра оборони РФ

Повідомляється, що північнокорейський диктатор прийняв заступника міністра оборони Росії Олексія Криворучка і обговорив важливість тіснішого об'єднання армій цих двох країн.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нещодавно приймав президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Андрія Бєлоусова в Пхеньяні. Тепер до КНДР вирушив заступник Бєлоусова Олексій Криворучко. Про це пише Reuters.

Кім і Криворучко обговорювали важливість тіснішого об'єднання армій двох країн для "захисту миру і справедливості в усьому світі", повідомило в п'ятницю північнокорейське інформаційне агентство KCNA, зазначивши, що армії РФ і КНДР пов'язують "давні історичні традиції і бойові узи".

Криворучко передав Кім Чен Ину вітання від президента Росії Володимира Путіна, який на зустрічі, що відбулася в четвер, висловив йому глибоку вдячність.

Жодних інших подробиць про склад делегації Криворучка або мету візиту до Північної Кореї в повідомленні не наводиться. При цьому наголошується, що "товариш Кім Чен Ин послав бойовий привіт армії і народу Росії, які ведуть справедливу і священну боротьбу за захист суверенних прав і безпеки держави" і висловив їм підтримку.

Північна Корея і Росія поглибили військове співробітництво відтоді, як їхні лідери провели саміт на російському Далекому Сході торік і підписали договір про стратегічне партнерство, який включає угоду про взаємну оборону, укладену в червні, коли Путін відвідав Пхеньян.

Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрічалися в червні Фото: KCNA

Тим часом українські фахівці вивчили уламки північнокорейських балістичних ракет KN-23, якими ЗС РФ завдавали ударів по інфраструктурі України на початку 2024 року. Проведений аналіз засвідчив, що деякі елементи цих ракет виробляли з використанням російської сировини і технічної документації, що підтверджує тісну співпрацю між Росією і КНДР у сфері ракетних технологій.