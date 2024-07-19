Для "защиты мира и справедливости": Ким Чен Ын встретился с замминистром обороны РФ

Сообщается, что северокорейский диктатор принял заместителя министра обороны России Алексея Криворучко и обсудил важность более тесного объединения армий этих двух стран.

Related video

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно принимал президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова в Пхеньяне. Теперь в КНДР отправился заместителя Белоусова Алексей Криворучко. Об этом пишет Reuters.

Ким и Криворучко обсуждали важность более тесного объединения армий двух стран для "защиты мира и справедливости во всем мире", сообщило в пятницу северокорейское информационное агентство KCNA, отметив, что армии РФ и КНДР связывают "давние исторические традиции и боевые узы".

Криворучко передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России Владимира Путина, который на встрече, состоявшейся в четверг, выразил ему глубокую благодарность.

Никаких других подробностей о составе делегации Криворучко или цели визита в Северную Корею в сообщении не приводится. При этом отмечается, что "товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую и священную борьбу за защиту суверенных прав и безопасности государства" и выразил им поддержку.

Северная Корея и Россия углубили военное сотрудничество с тех пор, как их лидеры провели саммит на российском Дальнем Востоке в прошлом году и подписали договор о стратегическом партнерстве, который включает соглашение о взаимной обороне, заключенное в июне, когда Путин посетил Пхеньян.

Ким Чен Ын и Владимир Путин встречались в июне Фото: KCNA

Между тем, украинские специалисты изучили обломки северокорейских баллистических ракет KN-23, которыми ВС РФ наносили удары по инфраструктуре Украины в начале 2024 года. Проведенный анализ показал, что некоторые элементы этих ракет производились с использованием российского сырья и технической документации, что подтверждает тесное сотрудничество между Россией и КНДР в области ракетных технологий.